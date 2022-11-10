Чи не кожен стандартний додаток Xiaomi сьогодні може показувати рекламу. Ці набридливі банери можна вимкнути, добре порившись у налаштуваннях. Однак скоро цього робити не доведеться.

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Що відомо

Як повідомляє китайський ресурс MyDrivers, це стане одним із найважливіших нововведень майбутньої оболонки MIUI 14, побудованої на Android 13. Першими телефонами з попередньо встановленою MIUI 14 стануть Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Pro.

Передбачається, що офіційний старт новій прошивці дадуть 19 листопада. У ній компанія нібито повинна зменшити кількість компонентів, що зробить систему відчутно швидшою та чистішою. Йдеться про попередньо встановлені додатки, які неможливо видалити. Кожна така програма постійно висить у системі, заважаючи нормальній роботі смартфона.

Попередній список смартфонів, які отримають MIUI 14 нараховує 87 пристроїв. Спочатку оновляться флагмани 2022 року – вже цієї зими. Бюджетники та смартфони 2021 року зможуть претендувати на прошивку значно пізніше.

Наразі список виглядає так, але він може змінитися: