Едва ли не каждое стандартное приложение Xiaomi сегодня может показывать рекламу. Эти надоедливые баннеры можно выключить, хорошо порывшись в настройках. Однако скоро этого делать не придется.

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Что известно

Как сообщает китайский ресурс MyDrivers, это станет одним из важнейших новшеств будущей оболочки MIUI 14, построенной на Android 13. Первыми телефонами с предварительно установленной MIUI 14 станут Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.

Предполагается, что официальный старт новой прошивке дадут 19 ноября. В ней компания якобы должна уменьшить количество компонентов, что сделает систему ощутимо более быстрой и чистой. Речь идет о предварительно установленных приложениях, которые невозможно удалить. Каждое такое приложение постоянно висит в системе, мешая нормальной работе смартфона.

Предварительный список смартфонов, которые получат MIUI 14, насчитывает 87 устройств. Сначала обновятся флагманы 2022 года – уже этой зимой. Бюджетники и смартфоны 2021 смогут претендовать на прошивку значительно позже.

Пока список выглядит так, но он может измениться:

  • Redmi Note 11T Pro
  • Redmi K40 Pro
  • Redmi 10A
  • Redmi Note 11 SE
  • Mi 11i HyperCharge
  • Mi 12 Pro
  • POCO F3
  • Mi 12 Lite
  • Mi 11X Pro
  • POCO X4 GT
  • Mi Pro 5G
  • Mi Pad 5 Pro 12.4"
  • Redmi Note 11R 5G
  • Mi 11i
  • Redmi Note 12 5G
  • Mi 12X
  • Mi 11
  • Mi 11 Pro
  • Redmi K50i
  • Redmi K40 Gaming
  • Redmi Note 11T Pro+
  • Xiaomi CIVI 2
  • Redmi K50 Pro
  • POCO F3GT
  • Mi 11 Lite 5G
  • Redmi K50 Gaming
  • Mi 11 Ultra
  • Redmi Note 10T 5G I 10 Lite (Индия)
  • Redmi Note 11 Pro 5G
  • Redmi Note 8 (2021)
  • Mi 12 Pro (Dimensity)
  • Redmi Note 10 Pro (Китай)
  • Mi MIX 4
  • Xiaomi CIVI 1S
  • Mi Pad 5
  • Redmi Note 11SE Pro
  • Mi 12T
  • POCO M4
  • POCO M4 5G
  • POCO M3 Pro 5G
  • Redmi Note 11SE
  • Mi 12S
  • Mi 12
  • Mi 12S Pro
  • Redmi K50
  • Mi 12T Pro
  • Mi MIX FOLD
  • POCO X3 GT
  • Redmi Note 10
  • Mi 11T | Pro
  • Mi MIX Fold 2
  • Mi 11X
  • POCO F4 GT
  • Redmi Note 12 Racing
  • Redmi Note 11 4G
  • POCO M4 Pro
  • POCO M5
  • POCO X3
  • Redmi K40
  • POCO X4 Pro 5G
  • Redmi 10 Prime
  • Redmi 10 2022
  • Redmi K50 Ultra
  • Redmi 10C
  • POCO X3 NFC
  • Mi 11 Lite 5G NE
  • Redmi 10
  • Redmi Note 12 Pro+
  • Redmi Note 11 NFC
  • Xiaomi CIVI
  • Redmi Note 11 Pro+ 5G
  • Redmi Note 10 Pro
  • Redmi Note 11S 5G
  • Redmi Note 11 5G
  • POCO F4 5G
  • Redmi Note 12 Pro
  • Redmi K40S
  • POCO M5s
  • Mi 11 Lite
  • Mi 12S Ultra
  • POCO C40
  • Redmi Note 11
  • POCO X3 Pro
  • Redmi Note 10T
  • Redmi Note 11 5G
  • Mi Pro
  • Redmi Note 10 5G