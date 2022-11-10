Едва ли не каждое стандартное приложение Xiaomi сегодня может показывать рекламу. Эти надоедливые баннеры можно выключить, хорошо порывшись в настройках. Однако скоро этого делать не придется.

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Что известно

Как сообщает китайский ресурс MyDrivers, это станет одним из важнейших новшеств будущей оболочки MIUI 14, построенной на Android 13. Первыми телефонами с предварительно установленной MIUI 14 станут Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.

Предполагается, что официальный старт новой прошивке дадут 19 ноября. В ней компания якобы должна уменьшить количество компонентов, что сделает систему ощутимо более быстрой и чистой. Речь идет о предварительно установленных приложениях, которые невозможно удалить. Каждое такое приложение постоянно висит в системе, мешая нормальной работе смартфона.

Предварительный список смартфонов, которые получат MIUI 14, насчитывает 87 устройств. Сначала обновятся флагманы 2022 года – уже этой зимой. Бюджетники и смартфоны 2021 смогут претендовать на прошивку значительно позже.

Пока список выглядит так, но он может измениться: