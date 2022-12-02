Компания якобы планирует представить новинку уже в следующем году вместе со специальной операционной системой и магазином приложений. Анонимные источники издания сообщили, что новым названием операционной системы стало "xrOS".

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Что известно

Новое название является намеком на возможности гарнитуры в плане смешанной реальности. "XR" означает расширенную реальность, термин, охватывающий как дополненную (AR), так и виртуальную реальности (VR). Первая накладывает графику и виртуальную информацию на реальный мир (человек надевает очки, но видит сквозь них реальный мир и наложенные на него цифровые элементы), тогда как вторая является всеобъемлющим опытом для игр и просмотра видео (человек надевает гарнитуру и не видит сквозь нее, взаимодействуя только с внутренними экранами).

Интересно, что одновременно с изменением названия тайная подставная корпорация под названием Deep Dive LLC подала заявку на торговую марку бренда xrOS в нескольких странах и пытается защитить название в США. Если Apple действительно стоит за заявками, это означает, что она также рассматривает возможность использования xrOS как общедоступного названия продукта. Торговая марка через подставную компанию соответствует привычной стратегии Apple по созданию бренда.

Выход Apple на рынок настраивает ее на противостояние с Meta, которая сейчас делает ставку на метавселенную. Этот шаг также является частью постоянных поисков "следующего крупного продукта" Apple. Последним таковым стали Apple Watch – выпущенные в 2015 году, они приносят компании десятки миллиардов в год.

Марк Гурман из Bloomberg говорит, что новая гарнитура Apple отличается от большинства существующих моделей таких компаний, как Meta и HTC.