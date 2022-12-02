Компания якобы планирует представить новинку уже в следующем году вместе со специальной операционной системой и магазином приложений. Анонимные источники издания сообщили, что новым названием операционной системы стало "xrOS".
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Что известно
Новое название является намеком на возможности гарнитуры в плане смешанной реальности. "XR" означает расширенную реальность, термин, охватывающий как дополненную (AR), так и виртуальную реальности (VR). Первая накладывает графику и виртуальную информацию на реальный мир (человек надевает очки, но видит сквозь них реальный мир и наложенные на него цифровые элементы), тогда как вторая является всеобъемлющим опытом для игр и просмотра видео (человек надевает гарнитуру и не видит сквозь нее, взаимодействуя только с внутренними экранами).
Выход Apple на рынок настраивает ее на противостояние с Meta, которая сейчас делает ставку на метавселенную. Этот шаг также является частью постоянных поисков "следующего крупного продукта" Apple. Последним таковым стали Apple Watch – выпущенные в 2015 году, они приносят компании десятки миллиардов в год.
Марк Гурман из Bloomberg говорит, что новая гарнитура Apple отличается от большинства существующих моделей таких компаний, как Meta и HTC.
- Операционная система смешанной реальности будет предлагать новые версии основных приложений, таких как Сообщения и Карты, и будет работать с комплектом разработки программного обеспечения, который третьи стороны могут использовать для создания собственных приложений и игр.
- Недавние списки вакансий показали, что Apple хочет создать собственный "мир смешанной реальности" на основе 3D.
- Люди, знающие планы компании, говорят, что устройство будет предлагать виртуальные инструменты для сотрудничества и VR-версию FaceTime, конкурируя с такими сервисами, как Zoom и Horizon Workrooms от Meta.
- Apple также привлекла к работе над гарнитурой главу инженерного отдела своих программ производительности iWork, программы Notes и Apple News.