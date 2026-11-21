Американський стартап GG Technologies подав позов проти Apple в Індії, звинувативши компанію в порушенні патенту на технологію обміну контактами між смартфонами. Компанія вимагає близько 162 мільйонів доларів компенсації та заборони використання NameDrop.

Американська компанія GG Technologies, розробник застосунку StayTouch, подала позов проти Apple до Високого суду Бомбея в Індії. Стартап стверджує, що функція NameDrop, яка дозволяє обмінюватися контактами між пристроями Apple простим наближенням один до одного, порушує його патентні права. Про це пише Techcrunch.

Чому стартап судиться з Apple через NameDrop

За інформацією TechCrunch, GG Technologies вимагає від Apple 15 мільярдів індійських рупій (приблизно 161,86 мільйона доларів) компенсації. Також компанія просить суд заборонити використання NameDrop.

У позовній заяві обсягом 781 сторінка стверджується, що Apple використовує запатентовану технологію обміну контактною інформацією між пристроями поблизу без необхідності ручного сполучення.

GG Technologies звернулася до суду в Індії в жовтні 2026 року. Перед цим сторони проходили процедуру досудового посередництва, яка розпочалася у квітні, але завершилася безрезультатно у вересні.

Стартап також просить заборонити Apple продавати або імпортувати в Індію iPhone та Apple Watch із попередньо встановленою функцією NameDrop. Суд поки не призначив дату першого слухання.

Коли з'явилася технологія та що відомо про патент

GG Technologies заснував Гаурав Гоел у 2018 році. Він закінчив Індійський технологічний інститут у Делі та раніше працював інвестиційним банкіром у Goldman Sachs.

Компанія запустила застосунок StayTouch у 2019 році. Його основна функція – обмін контактними даними між людьми, які просто підносять смартфони один до одного. Розробники позиціювали продукт як альтернативу традиційному обміну візитівками. Того самого року GG Technologies уперше подала заявку на патентний захист своєї технології у США. В Індії відповідну заявку зареєстрували у 2021 році, а патент компанія отримала в липні 2024 року.

Apple представила NameDrop у червні 2023 року разом з iOS 17. Функція стала доступною на iPhone пізніше того самого року. У жовтні 2023 року її підтримку також отримали сумісні Apple Watch після виходу watchOS 10.1.

Застосунок StayTouch доступний для iOS та Android. Водночас Apple поки не відповіла на запит TechCrunch щодо судового позову.

Чи загрожує Apple ще один судовий процес у США

Суперечка між компаніями не обмежується Індією. У квітні 2026 року GG Technologies подала до суду на Apple у США через аналогічні претензії щодо порушення патентних прав.

У серпні Комісія з міжнародної торгівлі США (USITC) розпочала офіційне розслідування за скаргою стартапу. GG Technologies домагається рішення, яке потенційно може обмежити імпорт пристроїв Apple, що нібито порушують її патент, а також їхній продаж на американському ринку.

Для Apple індійський процес має особливе значення. Країна поступово стає одним із важливих ринків компанії та великим виробничим центром за межами Китаю. Apple розширює там роздрібну присутність і нарощує виробництво iPhone.

За даними TechCrunch, частка iPhone в індійських постачаннях смартфонів досі становить менш як 10%. Це залишає компанії значний простір для подальшого зростання. Поки що звинувачення GG Technologies не є встановленим фактом порушення патенту. Остаточне рішення щодо претензій стартапу має ухвалити суд.