Американская компания требует от Apple 162 миллиона долларов из-за технологии NameDrop / Apple
Американский стартап GG Technologies подал иск против Apple в Индии, обвинив компанию в нарушении патента на технологию обмена контактами между смартфонами. Компания требует около 162 миллионов долларов компенсации и запрета на использование NameDrop.
Американская компания GG Technologies, разработчик приложения StayTouch, подала иск против Apple в Высокий суд Бомбея в Индии. Стартап утверждает, что функция NameDrop, позволяющая обмениваться контактами между устройствами Apple простым приближением друг к другу, нарушает его патентные права. Об этом пишет Techcrunch.
Почему стартап судится с Apple из-за NameDrop
По информации TechCrunch, GG Technologies требует от Apple 15 миллиардов индийских рупий (примерно 161,86 миллиона долларов) в качестве компенсации. Также компания просит суд запретить использование NameDrop.
В исковом заявлении объемом 781 страница утверждается, что Apple использует запатентованную технологию обмена контактной информацией между устройствами, находящимися рядом, без необходимости ручного сопряжения.
GG Technologies обратилась в суд в Индии в октябре 2026 года. До этого стороны проходили процедуру досудебного посредничества, которая началась в апреле, но завершилась безрезультатно в сентябре.
Стартап также просит запретить Apple продавать или импортировать в Индию iPhone и Apple Watch с предустановленной функцией NameDrop. Суд пока не назначил дату первого слушания.
Когда появилась технология и что известно о патенте
Компанию GG Technologies основал Гаурав Гоэл в 2018 году. Он окончил Индийский технологический институт в Дели и ранее работал инвестиционным банкиром в Goldman Sachs.
Компания запустила приложение StayTouch в 2019 году. Его основная функция – обмен контактными данными между людьми, которые просто подносят смартфоны друг к другу. Разработчики позиционировали продукт как альтернативу традиционному обмену визитными карточками. В том же году GG Technologies впервые подала заявку на патентную защиту своей технологии в США. В Индии соответствующая заявка была зарегистрирована в 2021 году, а патент компания получила в июле 2024 года.
Apple представила NameDrop в июне 2023 года вместе с iOS 17. Функция стала доступна на iPhone позже в том же году. В октябре 2023 года ее поддержку также получили совместимые Apple Watch после выхода watchOS 10.1.
Приложение StayTouch доступно для iOS и Android. При этом Apple пока не ответила на запрос TechCrunch относительно судебного иска.
Грозит ли Apple еще один судебный процесс в США
Спор между компаниями не ограничивается Индией. В апреле 2026 года GG Technologies подала иск против Apple в США из-за аналогичных претензий о нарушении патентных прав.
В августе Комиссия по международной торговле США (USITC) начала официальное расследование по жалобе стартапа. GG Technologies добивается решения, которое потенциально может ограничить импорт устройств Apple, что якобы нарушают ее патент, а также их продажу на американском рынке.
Для Apple индийский процесс имеет особое значение. Страна постепенно становится одним из важных рынков компании и большим производственным центром за пределами Китая. Apple расширяет там свое присутствие в розничной торговле и наращивает производство iPhone.
По данным TechCrunch, доля iPhone в индийских поставках смартфонов до сих пор составляет менее 10%. Это оставляет компании значительное пространство для дальнейшего роста. Пока что обвинения GG Technologies не являются установленным фактом нарушения патента. Окончательное решение по претензиям стартапа должен принять суд.
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