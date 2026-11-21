Американская компания GG Technologies, разработчик приложения StayTouch, подала иск против Apple в Высокий суд Бомбея в Индии. Стартап утверждает, что функция NameDrop, позволяющая обмениваться контактами между устройствами Apple простым приближением друг к другу, нарушает его патентные права. Об этом пишет Techcrunch.

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Почему стартап судится с Apple из-за NameDrop

По информации TechCrunch, GG Technologies требует от Apple 15 миллиардов индийских рупий (примерно 161,86 миллиона долларов) в качестве компенсации. Также компания просит суд запретить использование NameDrop.

В исковом заявлении объемом 781 страница утверждается, что Apple использует запатентованную технологию обмена контактной информацией между устройствами, находящимися рядом, без необходимости ручного сопряжения.

GG Technologies обратилась в суд в Индии в октябре 2026 года. До этого стороны проходили процедуру досудебного посредничества, которая началась в апреле, но завершилась безрезультатно в сентябре.

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Стартап также просит запретить Apple продавать или импортировать в Индию iPhone и Apple Watch с предустановленной функцией NameDrop. Суд пока не назначил дату первого слушания.

Когда появилась технология и что известно о патенте

Компанию GG Technologies основал Гаурав Гоэл в 2018 году. Он окончил Индийский технологический институт в Дели и ранее работал инвестиционным банкиром в Goldman Sachs.

Компания запустила приложение StayTouch в 2019 году. Его основная функция – обмен контактными данными между людьми, которые просто подносят смартфоны друг к другу. Разработчики позиционировали продукт как альтернативу традиционному обмену визитными карточками. В том же году GG Technologies впервые подала заявку на патентную защиту своей технологии в США. В Индии соответствующая заявка была зарегистрирована в 2021 году, а патент компания получила в июле 2024 года.

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Apple представила NameDrop в июне 2023 года вместе с iOS 17. Функция стала доступна на iPhone позже в том же году. В октябре 2023 года ее поддержку также получили совместимые Apple Watch после выхода watchOS 10.1.

Приложение StayTouch доступно для iOS и Android. При этом Apple пока не ответила на запрос TechCrunch относительно судебного иска.

Грозит ли Apple еще один судебный процесс в США

Спор между компаниями не ограничивается Индией. В апреле 2026 года GG Technologies подала иск против Apple в США из-за аналогичных претензий о нарушении патентных прав.

В августе Комиссия по международной торговле США (USITC) начала официальное расследование по жалобе стартапа. GG Technologies добивается решения, которое потенциально может ограничить импорт устройств Apple, что якобы нарушают ее патент, а также их продажу на американском рынке.

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Для Apple индийский процесс имеет особое значение. Страна постепенно становится одним из важных рынков компании и большим производственным центром за пределами Китая. Apple расширяет там свое присутствие в розничной торговле и наращивает производство iPhone.

По данным TechCrunch, доля iPhone в индийских поставках смартфонов до сих пор составляет менее 10%. Это оставляет компании значительное пространство для дальнейшего роста. Пока что обвинения GG Technologies не являются установленным фактом нарушения патента. Окончательное решение по претензиям стартапа должен принять суд.