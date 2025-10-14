Apple оголосила про ребрендинг свого стримінгового сервісу – тепер він називається просто Apple TV. Компанія каже, що нова назва символізує оновлену ідентичність платформи. Зміна збігається з анонсом прем’єри фільму F1, який вийде на сервісі 12 грудня 2025 року.

Після шести років існування під назвою Apple TV+, стримінговий сервіс компанії офіційно змінив ім’я на Apple TV. Цей крок, за словами представників компанії, має надати бренду "яскравішу нову ідентичність" та спростити його сприйняття. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням офіційний сайт Apple.

Чому Apple позбулася "плюса"?

Оновлену назву презентували разом з анонсом виходу нового оригінального фільму F1, який дебютує на платформі 12 грудня 2025 року. Відтепер стримінг і однойменний пристрій Apple TV матимуть спільну назву.

Як повідомляє Digital Trends, ребрендинг відбувся на тлі ширших змін у бізнесі Apple. У серпні компанія підвищила вартість підписки до 12.99 доларів на місяць, а в індустрії загалом спостерігається хвиля оновлень — зокрема, сервіс Max нещодавно повернув собі колишню назву HBO Max.

З моменту запуску у 2019 році Apple TV стала помітним гравцем на ринку, конкуруючи з Netflix, Hulu та Prime Video. На платформі вийшли успішні оригінальні проєкти, як-от Ted Lasso, The Morning Show, Severance, Shrinking, Killers of the Flower Moon і The Studio.

В Apple вважають, що нове ім’я допоможе сервісу відокремитися від конкурентів із "плюсом" у назві – Disney+ та Paramount+. Компанія також натякає, що за оновленим брендом стоять і глибші зміни, які поки не розкривають.

Попри зміну назви, усі користувачі збережуть доступ до своїх фільмів і серіалів. Як Apple TV вплине на позиції компанії на ринку стримінгу – покаже час.

Як Apple заробила майже 100 мільярдів доларів на підписках?

За підсумками 2024 року, Apple отримала майже 100 мільярдів доларів від підписок, а в четвертому кварталі прибуток у цьому сегменті досяг 26,3 мільярдів доларів,. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Apple повідомляє, що загальна кількість активних підписок, включно зі сторонніми додатками в App Store, перевищила 1 мільярд. При цьому Apple продовжує відстоювати свою позицію у судових процесах щодо комісій у App Store. Верховний суд США відмовився переглядати справу Epic Games проти Apple, що підтвердило: компанія не є монополістом.