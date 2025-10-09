Чому компанія може змінити багаторічну традицію?

Протягом багатьох років шанувальники Apple звикли до передбачуваного циклу оновлень: нові iPhone з'являлись у перші тижні вересня. Цей графік тримається ще з часів iPhone 4s, і лише зрідка компанія відхилялась від нього, та й то не дуже сильно. Цьогорічний iPhone 17 вийшов у звичні терміни, але iPhone 18 наступного року може повністю зруйнувати традицію, адже, за даними PhoneArena, Apple готує суттєвий поворот у своїй стратегії, пише 24 Канал.

Якщо вірити останнім витокам, Apple може не показати всі моделі одночасно. Замість звичного осіннього анонсу, компанія нібито планує розділити лінійку на дві події:

Восени 2026 року світ побачить iPhone 18 Pro , iPhone 18 Pro Max , оновлений iPhone Air 2 і, можливо, довгоочікуваний складаний iPhone .

, , оновлений і, можливо, довгоочікуваний . А ось стандартна, базова модель iPhone 18 у цьому списку відсутня. Передбачається, що її дебют, разом із чутками про модель iPhone 18e, перенесуть на весну 2027 року.

Такий підхід означав би, що Apple розділить лінійку iPhone між двома великими заходами – осіннім і весняним.

Навіщо це потрібно?

Головне питання, яке виникає: навіщо це компанії?

За однією з версій, така стратегія може допомогти підвищити загальні продажі смартфонів. Затримуючи випуск найпопулярнішої базової моделі, яка зазвичай є бестселером через оптимальне співвідношення ціни та функціональності, Apple може спонукати частину покупців звернути увагу на дорожчі моделі . Ймовірно, вона робить ставку на те, що хтось із покупців виявиться настільки нетерплячим, що купить дорожчий смартфон, лиш би швидше оновитись.

. Ймовірно, вона робить ставку на те, що хтось із покупців виявиться настільки нетерплячим, що купить дорожчий смартфон, лиш би швидше оновитись. Інша можлива причина – маркетинг і конкуренція . Традиційно Samsung представляє свою флагманську серію Galaxy S у січні. Перенісши випуск iPhone 18 на весну, Apple могла б відвернути частину уваги від Galaxy S27 у 2027 році. Це був би розумний хід: щойно Samsung анонсує новинку, Apple одразу ж нагадає про свій майбутній реліз.

. Традиційно Samsung представляє свою флагманську серію Galaxy S у січні. Перенісши випуск iPhone 18 на весну, Apple могла б відвернути частину уваги від Galaxy S27 у 2027 році. Це був би розумний хід: щойно Samsung анонсує новинку, Apple одразу ж нагадає про свій майбутній реліз. Крім того, це дозволить рівномірніше розподілити інформаційний шум протягом року. Осіння презентація 2026 року і так може бути насиченою через можливий анонс складаного iPhone, тому випуск ще однієї моделі навесні допоможе підтримати інтерес до бренду в період, коли продажі зазвичай сповільнюються.

Звісно, поки що вся ця інформація залишається на рівні чуток та припущень, тому ставитися до неї варто дуже обережно. Навряд чи ми отримаємо підтвердження раніше, ніж на самій презентації 2026 року. Тож наразі й протягом наступних 11 місяців нам залишається лише прислухатись до чуток та думок інсайдерів.

Що відомо про iPhone 18 на цей момент?

Наразі про смартфон немає великої кількості інформації. Згідно з даними MacRumors, лінійка отримає Face ID під дисплеєм для моделей Pro, об'єктив зі змінною діафрагмою, такий же дизайн, як і цього року, а область Ceramic Shield для зарядки MagSafe може бути "трохи прозорою", хоча поки неясно, що це означає.

Розміри дисплеїв залишаться без змін. Принаймні одна з моделей може бути оснащена новим тришаровим багатошаровим сенсором камери, розробленим Samsung. Цей удосконалений сенсор зображення зробить камеру більш чутливою, а також зменшить шум і розширить динамічний діапазон.