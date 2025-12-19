Apple випустила iOS 26.2 у п'ятницю, додавши кілька нових налаштувань, зокрема ще один спосіб керування елементами Liquid Glass, а також низку важливих виправлень помилок. Одразу після оновлення частина власників iPhone звернула увагу на підвищене споживання заряду акумулятора, однак компанія пояснює, що це очікувана і тимчасова ситуація. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Wired.

Чому після iOS 26.2 батарея може тримати менше?

У підтримці Apple зазначають, що після встановлення оновлення система виконує низку фонових процесів. Серед них – індексація даних для пошуку, завантаження нових ресурсів і оновлення застосунків. Саме ці дії можуть тимчасово впливати не лише на автономність, а й на теплову поведінку пристрою. Особливо це помітно одразу після завершення інсталяції, зокрема після великих релізів.

Як пише Cnet, компанія також звертає увагу, що стиль використання смартфона має значення. Деякі функції в новій версії iOS можуть потребувати більше ресурсів, тож активніше користування пристроєм після оновлення здатне додатково прискорити розряд акумулятора. У такому разі користувач може помітити незначний вплив на продуктивність або час роботи без підзарядки.

Apple підкреслює, що підвищене споживання енергії зазвичай минає самостійно, щойно система завершить усі фонові процеси. Якщо ж після встановлення iOS 26.2 власник iPhone став частіше користуватися новими можливостями, це також може пояснювати швидший розряд батареї. Загалом компанія радить не панікувати, оскільки в більшості випадків автономність повертається до звичного рівня через певний час.

Чому нова версія iOS дозволила пересилати сповіщення на сторонні гаджети?

У налаштуваннях iOS 26.3 з'явився новий пункт Notification Forwarding, який можна знайти в розділі сповіщень. Він дає змогу передавати всі вхідні повідомлення з iPhone на один сторонній пристрій, наприклад смартгодинник іншого виробника.

Apple уточнює, що одночасно сповіщення можуть надходити лише на один гаджет. Якщо користувач увімкне пересилання для стороннього носимого пристрою, Apple Watch у цей момент більше не отримуватиме й не відображатиме повідомлення. Система дозволяє налаштовувати, від яких саме застосунків надходитимуть сповіщення. Можна обрати як всі програми, так і лише вибрані. Передані повідомлення містять назву застосунку та повний вміст сповіщення без скорочень.