Apple объявила о ребрендинге своего стримингового сервиса – теперь он называется просто Apple TV. Компания говорит, что новое название символизирует обновленную идентичность платформы. Изменение совпадает с анонсом премьеры фильма F1, который выйдет на сервисе 12 декабря 2025 года.

После шести лет существования под названием Apple TV+, стриминговый сервис компании официально сменил имя на Apple TV. Этот шаг, по словам представителей компании, должен предоставить бренду "яркую новую идентичность" и упростить его восприятие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой официальный сайт Apple.

Почему Apple лишилась "плюса"?

Обновленное название представили вместе с анонсом выхода нового оригинального фильма F1, который дебютирует на платформе 12 декабря 2025 года. Отныне стриминг и одноименное устройство Apple TV будут иметь общее название.

Как сообщает Digital Trends, ребрендинг произошел на фоне более широких изменений в бизнесе Apple. В августе компания повысила стоимость подписки до 12.99 долларов в месяц, а в индустрии в целом наблюдается волна обновлений - в частности, сервис Max недавно вернул себе прежнее название HBO Max.

С момента запуска в 2019 году Apple TV стала заметным игроком на рынке, конкурируя с Netflix, Hulu и Prime Video. На платформе вышли успешные оригинальные проекты, такие как Ted Lasso, The Morning Show, Severance, Shrinking, Killers of the Flower Moon і The Studio.

В Apple считают, что новое имя поможет сервису отделиться от конкурентов с "плюсом" в названии – Disney+ и Paramount+. Компания также намекает, что за обновленным брендом стоят и более глубокие изменения, которые пока не раскрывают.

Несмотря на смену названия, все пользователи сохранят доступ к своим фильмам и сериалам. Как Apple TV повлияет на позиции компании на рынке стриминга – покажет время.

Как Apple заработала почти 100 миллиардов долларов на подписках?

По итогам 2024 года, Apple получила почти 100 миллиардов долларов от подписок, а в четвертом квартале прибыль в этом сегменте достигла 26,3 миллиардов долларов,. Это на 14% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Apple сообщает, что общее количество активных подписок, включая сторонние приложения в App Store, превысило 1 миллиард. При этом Apple продолжает отстаивать свою позицию в судебных процессах по комиссиям в App Store. Верховный суд США отказался пересматривать дело Epic Games против Apple, что подтвердило: компания не является монополистом.