Сервисы Apple прибыльные

Во время финансового отчета Apple генеральный директор Тим Кук заявил, что доходы компании от сервисных подписок достигли рекордного уровня, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Какие сервисы принесли больше всего доходов

App Store (транзакции и покупки в приложениях)

Подписки на iCloud, Apple Music, Apple TV+ и Arcade

Функцию Tap to Pay, которая позволяет iPhone принимать платежи

Apple Fitness+, который демонстрирует стремительный рост популярности

Более 1 миллиарда активных подписок

Apple сообщает, что общее количество активных подписок, включая сторонние приложения в App Store, превысило 1 миллиард.

При этом Apple продолжает отстаивать свою позицию в судебных процессах по комиссиям в App Store. Верховный суд США отказался пересматривать дело Epic Games против Apple, что подтвердило: компания не является монополистом.

Важно. Однако Apple обязали разрешить разработчикам приложений перенаправлять пользователей на внешние ресурсы для осуществления платежей.

Финансовый директор Apple Кеван Парех отметил, что независимо от регуляторных изменений, вовлеченность клиентов к сервисам Apple растет во всех регионах мира.