Apple вдалося усунути проблему складки на гнучких дисплеях, тож складаному смартфону бути

Минуло кілька років відтоді, як ми вперше дізналися, що Apple готує складаний телефон. Проте останнім часом різні витоки інформації говорили про проблеми в розробці та навіть можливе скасування проєкту, оскільки компанія начебто не може усунути видиму складку в місці згинання корпусу. Новий звіт свідчить, що все добре і Apple досягла успіху.

Все добре

Остання інформація про дисплей складаного смартфона Apple є досить цікавою, оскільки, як повідомляється, компанії вдалося усунути давню проблему, пов'язану з дуже помітними складками дисплея на складаних телефонах. За даними корейського видання ETNews, до кінця квітня цього року Apple завершить вибір постачальників компонентів для свого майбутнього пристрою, а це означає, що ми можемо отримати готовий продукт навіть цього року або у наступному, повідомляє 24 Канал.

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Варто зазначити, що складки на гнучких екранах – це спільна проблема всіх виробників. У когось її видно більше, у кого менше, але у всіх вона є. Попри довгі роки на ринку складних смартфонів, такі бренди, як Samsung, Huawei, OPPO та інші, так і не змогли усунути видимий згин. Apple, судячи з усього, не хотіла випускати смартфон у такому вигляді, а прагне до ідеалу, тому багато працювала над тим, щоб у розкладеному вигляді екран виглядав рівним, наче у смартфона-моноблока.

Ми поки що не знаємо, який саме формфактор вибрала компанія – смартфон-книжку (Fold) чи розкладачку (Flip). Різні інсайдери повідомляють то про одне, то про інше. Тож цілком можливо, що компанія випустить обидва. Відомо також, що Apple може випустити складаний планшет, який в розгорнутому вигляді буде просто величезним.

Хай там як, але все це натякає, що Apple може бути близька до початку виробництва складного iPhone, а масштабне виробництво, ймовірно, почнеться в другій половині 2025 року. Звіт також вказує на те, що Samsung Display постачатиме екрани для складаних смартфонів Apple, що підтверджує попередній витік інформації.

Apple вирішила усунути складку за будь-яку ціну, чого б їй це не коштувало, щоб відрізнити свій складаний телефон від існуючих моделей. Вони усунули складку за допомогою нових властивостей,

– заявило джерело, близьке до справи.

Нарешті, у звіті йдеться про те, що американська компанія Corning постачає ультратонке скло (UTG) для дисплея майбутнього смартфона. Міцні шарніри постачатиме Amphenol. Ця ж компанія зараз виготовляє шарніри для MacBook Pro.