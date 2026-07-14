Apple випустила публічні бета-версії iOS 27 та інших операційних систем

Користувачі iPhone отримали можливість зазирнути в майбутнє своїх пристроїв. Apple дозволила широкому загалу протестувати наступне покоління своєї мобільної платформи, яка обіцяє стати найважливішим оновленням за останні роки завдяки інтеграції штучного інтелекту й новому візуальному стилю.

Ера штучного інтелекту та швидкість без компромісів

Компанія Apple офіційно представила перші публічні бета-версії iOS 27, iPadOS 27 та інших операційних систем, реліз яких запланували на осінь цього року. Найбільш очікуваною зміною стала поява Siri AI – суттєво переробленого голосового асистента, що працює на базі системи Apple Intelligence. Окрім інтелектуальних функцій, розробники приділили значну увагу продуктивності та кастомізації інтерфейсу, роблячи систему гнучкішою для кожного користувача. Про це пише видання 9to5Mac.

Головна особливість Siri AI полягає в її здатності розуміти контекст і взаємодіяти з персональною інформацією користувача. Тепер помічник може шукати деталі, заховані в пошті, повідомленнях, нотатках або календарі, та розуміти вміст прямо на екрані смартфона. Відповіді Siri з'являються з Dynamic Island, а окремий додаток зберігає історію запитів, синхронізуючи її через iCloud.

У Камері з'явився спеціальний режим Visual Intelligence, що дозволяє, наприклад, сфотографувати рекламний флаєр і автоматично імпортувати подію в календар або перетворити штрихкод у картку в додатку Wallet.

Продуктивність та оновлений дизайн Liquid Glass

Попри те, що Apple не відмовилася від концепції дизайну Liquid Glass, розробники додали більше чіткості та можливостей для налаштування. Новий повзунок у меню "Вигляд" дозволяє регулювати рівень прозорості інтерфейсу – від ультрачистого до повністю затонованого. Це рішення покращує читабельність тексту на складному фоні та додає іконкам додатків більше глибини.

Важливо, що iOS 27 приносить відчутне прискорення навіть для моделей попередніх поколінь. Інженери оптимізували планувальник центрального процесора для всіх пристроїв, починаючи з iPhone 11. Завдяки цьому додатки запускаються на 30 відсотків швидше, а передача файлів через AirDrop прискорилася на 80 відсотків. Навіть такі базові дії, як розблокування екрана чи навігація в Центрі керування, тепер виглядають плавнішими.

Також система розумніше перемикається між мережами Wi-Fi та стільниковими даними, щоб телефон не тримався за слабкий сигнал, коли ви виходите з дому.

Розумні функції для щоденних завдань

Штучний інтелект проник і в інші стандартні додатки. Браузер Safari навчився автоматично організовувати вкладки за темами та стежити за змінами на сторінках, наприклад, сповіщати про появу товару в наявності.

У "Фотографіях" з'явилися інструменти Clean Up для видалення зайвих об'єктів та Spatial Reframing для коригування композиції знімка після зйомки. Додаток "Паролі" тепер самостійно замінює слабкі або скомпрометовані паролі, а функція Call Context підказує номер броні, коли ви телефонуєте в готель чи ресторан.

Значне оновлення отримав "Екранний час" та батьківський контроль. Нова інформаційна панель дає батькам чіткий огляд активності дитини. З'явилася можливість створювати різні розклади для шкільних днів і вихідних, а функція Ask to Browse вимагає дозволу перед відвідуванням нових сайтів. До того ж система безпеки тепер вміє розпізнавати та розмивати не лише оголену натуру, а й сцени насильства.

Як приєднатися до тестування

Варто пам'ятати, що попри підтримку iOS 27 усіма моделями, які працювали на iOS 26 (iPhone 11 та новіші), для функцій Apple Intelligence потрібен iPhone 15 Pro або потужніші пристрої. Деякі найбільш просунуті можливості вимагатимуть iPhone 17 Pro або iPhone Air.

Програма тестування безкоштовна і не потребує облікового запису розробника. Користувачам необхідно зареєструватися на офіційному сайті програми бета-тестування Apple, після чого в налаштуваннях iPhone у розділі "Оновлення ПЗ" з'явиться пункт "Бета-оновлення".

Фахівці наполегливо радять зробити резервну копію пристрою в iCloud або на комп'ютері перед установкою, оскільки бета-софт може містити помилки або швидше розряджати акумулятор.

Фінальний реліз системи очікується восени 2026 року.