Эра искусственного интеллекта и скорость без компромиссов

Компания Apple официально представила первые публичные бета-версии iOS 27, iPadOS 27 и других операционных систем, релиз которых запланирован на осень этого года. Самым ожидаемым изменением стало появление Siri AI – существенно переработанного голосового помощника, работающего на базе системы Apple Intelligence. Помимо интеллектуальных функций, разработчики уделили значительное внимание производительности и настройке интерфейса, сделав систему более гибкой для каждого пользователя. Об этом пишет издание 9to5Mac.

Главная особенность Siri AI заключается в ее способности понимать контекст и взаимодействовать с личной информацией пользователя. Теперь помощник может искать детали, спрятанные в почте, сообщениях, заметках или календаре, и понимать содержание прямо на экране смартфона. Ответы Siri появляются в Dynamic Island, а отдельное приложение сохраняет историю запросов, синхронизируя ее через iCloud.

В "Камере" появился специальный режим Visual Intelligence, позволяющий, например, сфотографировать рекламный флаер и автоматически импортировать событие в календарь или преобразовать штрих-код в карту в приложении Wallet.

Производительность и обновленный дизайн Liquid Glass

Несмотря на то, что Apple не отказалась от концепции дизайна Liquid Glass, разработчики добавили больше четкости и возможностей для настройки. Новый ползунок в меню "Вид" позволяет регулировать уровень прозрачности интерфейса – от ультрапрозрачного до полностью затемненного. Это решение улучшает читаемость текста на сложном фоне и придает иконкам приложений большую глубину.

Важно, что iOS 27 обеспечивает ощутимое ускорение даже для моделей предыдущих поколений. Инженеры оптимизировали планировщик центрального процессора для всех устройств, начиная с iPhone 11. Благодаря этому приложения запускаются на 30 процентов быстрее, а передача файлов через AirDrop ускорилась на 80 процентов. Даже такие базовые действия, как разблокировка экрана или навигация в Центре управления, теперь выглядят более плавными.

Кроме того, система более разумно переключается между сетями Wi-Fi и мобильными данными, чтобы телефон не цеплялся за слабый сигнал, когда вы выходите из дома.

Умные функции для повседневных задач

Искусственный интеллект проник и в другие стандартные приложения. Браузер Safari научился автоматически группировать вкладки по темам и отслеживать изменения на страницах, например, уведомлять о появлении товара в наличии.

В "Фотографиях" появились инструменты Clean Up для удаления лишних объектов и Spatial Reframing для корректировки композиции снимка после съемки. Приложение "Пароли" теперь самостоятельно заменяет слабые или скомпрометированные пароли, а функция Call Context подсказывает номер бронирования, когда вы звоните в отель или ресторан.

Значительное обновление получили "Экранное время" и родительский контроль. Новая информационная панель дает родителям четкое представление об активности ребенка. Появилась возможность создавать разные расписания для школьных дней и выходных, а функция Ask to Browse запрашивает разрешение перед посещением новых сайтов. К тому же система безопасности теперь умеет распознавать и размывать не только обнаженную натуру, но и сцены насилия.

Как присоединиться к тестированию

Стоит помнить, что, несмотря на поддержку iOS 27 всеми моделями, которые работали на iOS 26 (iPhone 11 и более поздние), для функций Apple Intelligence требуется iPhone 15 Pro или более мощные устройства. Некоторые наиболее продвинутые возможности потребуют iPhone 17 Pro или iPhone Air.

Программа тестирования бесплатна и не требует учетной записи разработчика. Пользователям необходимо зарегистрироваться на официальном сайте программы бета-тестирования Apple, после чего в настройках iPhone в разделе "Обновление ПО" появится пункт "Бета-обновление".

Специалисты настоятельно рекомендуют сделать резервную копию устройства в iCloud или на компьютере перед установкой, поскольку бета-версия может содержать ошибки или быстрее разряжать аккумулятор.

Финальный релиз системы ожидается осенью 2026 года.