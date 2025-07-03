Apple готує відразу 7 нових пристроїв, і всі кріпляться на голову

Apple продовжує активно розвивати напрямок пристроїв, що носяться на голові, розглядаючи їх як наступний значний тренд у споживчій електроніці. Відомий аналітик Мін-Чі Куо опублікував оновлену дорожню карту, яка окреслює плани компанії щодо випуску як мінімум семи нових продуктів у цьому сегменті до 2028 року. Це показує, що Apple не відмовилася від своїх амбіцій, попри низькі продажі Vision Pro.

Оновлена дорожня карта Apple для пристроїв XR

За прогнозами інсайдера, Apple планує випускати повністю нові пристрої доповненої або віртуальної реальності не раніше 2027 року. Компанія готує новинки у серії Vision, а також нарешті покаже повноцінні смарт-окуляри, повідомляє 24 Канал. Єдиний виняток у тому, що вже у 2025 році ми можемо отримати невелике оновлення поточного покоління Vision Pro. У 2026 році не буде нічого.

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Серія Vision включатиме:

Оновлений Vision Pro з чипом M5 . За даними аналітика, Apple готує оновлену версію Vision Pro, яка перейде з чипа M2 на M5. Масове виробництво цієї моделі очікується вже у третьому кварталі 2025 року. Зазначається, що інші характеристики пристрою залишаться незмінними, а поставки до кінця 2025 року можуть сягнути 150 000–200 000 одиниць.

. За даними аналітика, Apple готує оновлену версію Vision Pro, яка перейде з чипа M2 на M5. Масове виробництво цієї моделі очікується вже у третьому кварталі 2025 року. Зазначається, що інші характеристики пристрою залишаться незмінними, а поставки до кінця 2025 року можуть сягнути 150 000–200 000 одиниць. Apple Vision Air . Цей легший та доступніший варіант Vision Pro, за прогнозами, почне масове виробництво у третьому кварталі 2027 року. Очікується, що Vision Air буде більш ніж на 40 відсотків легшим за перше покоління Vision Pro. Зменшення ваги досягається завдяки заміні скла на пластик, широкому використанню магнієвого сплаву (титановий сплав визнано занадто дорогим) та зменшенню кількості датчиків. Замість потужного процесора Mac, як у Vision Pro, в Vision Air поставлять флагманський процесор iPhone. Усе це дозволить запропонувати пристрій за значно нижчою ціною.

. Цей легший та доступніший варіант Vision Pro, за прогнозами, почне масове виробництво у третьому кварталі 2027 року. Очікується, що Vision Air буде більш ніж на 40 відсотків легшим за перше покоління Vision Pro. Зменшення ваги досягається завдяки заміні скла на пластик, широкому використанню магнієвого сплаву (титановий сплав визнано занадто дорогим) та зменшенню кількості датчиків. Замість потужного процесора Mac, як у Vision Pro, в Vision Air поставлять флагманський процесор iPhone. Усе це дозволить запропонувати пристрій за значно нижчою ціною. Vision Pro другого покоління. Повноцінна друга версія Vision Pro очікується не раніше середини 2028 року. Вона отримає абсолютно новий дизайн, буде значно легшою та матиме нижчу ціну. Цей пристрій також перейде на чип M5, що забезпечить значний приріст продуктивності, та використовуватиме процесор класу Mac.

Смарт-окуляри:

Перше покоління смарт-окулярів без дисплея . Масове виробництво цих окулярів, що нагадують Ray-Ban, заплановано на другий квартал 2027 року. Куо прогнозує, що Apple може відвантажити від 3 до 5 мільйонів одиниць до кінця 2027 року. Це свідчить про очікування компанії, що цей форм-фактор матиме значно більший вплив на ринок, ніж VR-подібний підхід Vision Pro. Окуляри матимуть інтерфейс користувача з голосовим керуванням та розпізнаванням жестів, але без будь-яких функцій дисплея. Ключові функції включатимуть відтворення аудіо, камеру, відеозапис та функцію штучного інтелекту для розпізнавання оточення. Також очікується кілька варіантів оправ та матеріалів.

. Масове виробництво цих окулярів, що нагадують Ray-Ban, заплановано на другий квартал 2027 року. Куо прогнозує, що Apple може відвантажити від 3 до 5 мільйонів одиниць до кінця 2027 року. Це свідчить про очікування компанії, що цей форм-фактор матиме значно більший вплив на ринок, ніж VR-подібний підхід Vision Pro. Окуляри матимуть інтерфейс користувача з голосовим керуванням та розпізнаванням жестів, але без будь-яких функцій дисплея. Ключові функції включатимуть відтворення аудіо, камеру, відеозапис та функцію штучного інтелекту для розпізнавання оточення. Також очікується кілька варіантів оправ та матеріалів. AR-окуляри з вбудованим дисплеєм. Справжні AR-окуляри, які відображають контент на прозорих лінзах, з’являться пізніше – у 2028 році. Вони також підтримуватимуть керування жестами та голосом. Дисплейна технологія включатиме Liquid Crystal on Silicon. Функціональність штучного інтелекту є ключовою в цьому продукті.

Справжні AR-окуляри, які відображають контент на прозорих лінзах, з’являться пізніше – у 2028 році. Вони також підтримуватимуть керування жестами та голосом. Дисплейна технологія включатиме Liquid Crystal on Silicon. Функціональність штучного інтелекту є ключовою в цьому продукті. Друга модель AR-окулярів з дисплеєм. Зазначається, що Apple також розробляє другу модель окулярів, оснащених дисплеєм, проте деталі щодо її функцій та термінів запуску залишаються невідомими.

Куо також згадує, що роботу над ще одним продуктом у цій сфері було призупинено через проблеми з вагою. Не зовсім зрозуміло, що саме це мало бути – окуляри чи ще одна гарнітура. Але Куо каже, що пристрій має дротове підключення до Mac та iPhone, використовує оптику Birdbath для дисплея, а такоє повинен був надійти у виробництво у другому кварталі 2026 року.