Apple Vision Pro святкує першу річницю: згадуємо нелегкий шлях ґаджета, що не виправдав надій

2 лютого 2024 року Apple нарешті випустила довгоочікувану гарнітуру змішаної реальності Vision Pro. Після тривалої розробки, численних чуток і припущень, а потім раннього анонсу, ми нарешті отримали це технологічне диво, яке обіцяло нам нову еру. На жаль, обіцянка не здійснилась.

Як це було

Apple Vision Pro була анонсована 5 червня 2023 року на Всесвітній конференції розробників (WWDC), хоча розроблялась уже багато років до того. Гарнітура поєднала в собі передові технології, включаючи абсолютно неймовірні дисплеї з надвисокою роздільною здатністю, потужні процесори та інноваційні сенсори, що дозволяють створювати інтерактивні та реалістичні віртуальні середовища й взаємодіяти з гарнітурою за допомогою самих лише рук, а не окремих контролерів. Однією з ключових особливостей є функція EyeSight, яка відображає очі користувача на зовнішньому дисплеї, забезпечуючи природну взаємодію з оточуючими, пише 24 Канал.

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Apple Vision Pro запропонувала користувачам справді новий рівень занурення у цифровий світ, поєднуючи віртуальну та доповнену реальності. Завдяки високій роздільній здатності дисплеїв та точному відстеженню рухів, користувачі могли насолоджуватися якісним контентом, включаючи ігри, навчальні програми та віртуальні зустрічі. Інтеграція з екосистемою Apple дозволила безшовно працювати з іншими пристроями компанії, що підвищило зручність використання.

Де зараз Vision Pro

Якщо коротко, то гарнітура фактично завершила свій життєвий цикл менш ніж через рік, показавши жахливі результати. Хоча компанія сподівалася на мільйонні продажі, очікування не виправдались: Vision Pro продалася в кількості менше ніж 500 000 одиниць. Після початкового сплеску популярності, викликаного новизною продукту, увага до Vision Pro значно просіла. І це проявляється не лише в тому, що пристрої стали менше купувати, а й у тому, що навіть ті, хто вже їх купив, усе менше ними користуються. Крім того, велика частина людей майже відразу повернула покупку назад у магазин, так і не знайшовши йому застосування.

Перш за все варто згадати занадто велику вартість у 3499 доларів, яка робить гарнітуру продуктом не для всіх. Поганий попит змусив компанію повідомити постачальників про припинення виробництва після закінчення 2024 року. Це означає, що компанія спробує розпродати поточні запаси й більше не буде їх поповнювати. Це різко контрастує з іншими пристроями компанії. Наприклад, iPhone отримують нову версію щороку, а ноутбуки раз на два-три роки, як і планшети.

Очікувалося, що Vision Pro також матиме життєвий цикл у кілька років, тобто що компанія випустить спочатку першу версію, потім оголосить про дешевшу, після цього десь через два чи три роки вийде Vision Pro 2. Але весь цей час перша версія повинна була б стабільно сходити з конвеєра. У довгостроковій перспективі еволюція продукту повинна була звести його до формфактора звичайних окулярів (їх компанія також скасувала).

Врешті з'ясувалося, що власники Apple Vision Pro не використовують продукт так багато, як очікувалося. Деякі користувачі дістають свої гарнітури дуже рідко, а деякі взагалі про них забули. Насправді проблема, здається, не стільки в Apple Vision Pro, скільки загалом у цьому класі пристроїв. Статистика свідчить, що конкурентні гарнітури також не змогли зацікавити користувачів. Це означає, що просто сам формфактор виявився нікому непотрібним. Люди не бачать сенсу міняти телевізори чи монітори на віртуальну чи доповнену реальність і носити на голові громіздку коробку. Це проблема, яка переслідує гарнітури від Meta та інших компаній. Схоже, що ринок має ще багато можливостей для розвитку й розширення, перш ніж споживачі почнуть ставити ці пристрої в один ряд зі смартфонами.

Крім того, не всі розробники програмного забезпечення погодилися адаптувати свої додатки під гарнітуру, тому вона страждає від нестачі застосунків та сервісів. Хоча це потроху виправляється, все ж цей процес не настільки швидкий, як хотілося б.

Нещодавно на Vision Pro прийшов сервіс GeForce NOW від NVIDIA. Це хмарна ігрова послуга, яка дозволяє грати в ігри навіть на найслабших ґаджетах, оскільки вони запускаються на потужних серверах компанії, а користувачі отримують лише картинку на свій екран. Таким чином ви можете запустити ігри на кшталт S.T.A.L.K.E.R. 2, Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong чи сотні інших на смартфоні, планшеті, телевізорі чи старому комп'ютері, бо насправді вам потрібен лише монітор та швидкий інтернет. В цьому випадку Vision Pro виконує роль віртуального монітора, транслюючи вам картинку з грою на віртуальний екран, розмір якого ви можете регулювати. Але варто зазначити, що в цьому випадку ви не отримаєте повноцінний VR – для цього потрібні спеціально розроблені для цього ігри, які будуть охоплювати весь простір довкола вас.

Що далі

Попри все компанія не відмовляється від розвитку цього напрямку. Apple планує випустити дешевшу версію за приблизно 2 000 доларів десь у 2026 році. Можливо, ця гарнітура називатиметься просто Apple Vision. Менша ціна має зробити пристрій привабливішим для ширшої аудиторії та зміцнити позиції Apple на ринку змішаної реальності.

Друге покоління Apple Vision Pro може вийти у 2027 році. Компанії доведеться постаратися, щоб виправдати випуск другого покоління, особливо якщо вона не знизить ціну.