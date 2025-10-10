Apple анонсувала перші живі спортивні трансляції для гарнітури Vision Pro. Уже наступного року користувачі зможуть дивитись матчі команди Los Angeles Lakers у форматі Apple Immersive Video — з ефектом присутності на трибунах.

Apple розширює бібліотеку контенту для своєї гарнітури Vision Pro, додаючи до неї прямі спортивні трансляції. Компанія повідомила, що користувачі зможуть переглядати вибрані матчі Los Angeles Lakers у форматі Apple Immersive Video. Це перший випадок, коли Vision Pro отримує живі спортивні події у VR. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TechRadar.

Як Apple переносить баскетбол у віртуальну реальність?

За словами Apple, завдяки новому формату "глядачі відчують напругу кожного моменту, ніби сидять біля самого майданчика". Камери забезпечать кути огляду, недоступні у звичайних телевізійних трансляціях.

Як повідомляє The Verge, доступ до прямих матчів Lakers відкриють на початку наступного року через застосунки NBA або Spectrum SportsNet. Повний розклад ігор буде оприлюднено восени. Для перегляду потрібно мати оновлену версію операційної системи visionOS 26.

Раніше Apple вже експериментувала з контентом у форматі Immersive Video: у Vision Pro доступні короткометражний фільм, що відбувається у підводному човні, концерт Metallica та відео зі зірками НБА під час All-Star Weekend 2024. Проте саме трансляції Lakers стануть першими повноцінними спортивними подіями, які можна буде дивитись наживо.

Чому Apple пришвидшує розробку смарт-окулярів?

Раніше очікувалось, що спрощена версія гарнітури Apple Vision Pro, відома під умовною назвою Vision Air, з’явиться у 2027 році. Проте компанія змінила плани – інженерів перевели на інший напрямок, щоб прискорити роботу над смарт-окулярами, які стануть конкурентом лінійки Meta Ray-Ban.

Перший варіант Apple Glasses може бути представлений вже наступного року, а запуск запланований на 2027-й. Ця модель не матиме вбудованого дисплея, але отримає камери, мікрофони та можливості штучного інтелекту. Окуляри працюватимуть через голосові команди на базі оновленої Siri, вихід якої очікується навесні 2026-го.

Паралельно Apple розробляє версію з екраном, яку спочатку планувала показати у 2028 році. Проте через появу Ray-Ban Display із кольоровим дисплеєм у лінзі компанія пришвидшила графік. Meta вже кілька років активно розвиває свою лінійку смарт-окулярів та має більш просунуті AI-рішення.