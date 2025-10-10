Apple анонсировала первые живые спортивные трансляции для гарнитуры Vision Pro. Уже в следующем году пользователи смогут смотреть матчи команды Los Angeles Lakers в формате Apple Immersive Video - с эффектом присутствия на трибунах.

Apple расширяет библиотеку контента для своей гарнитуры Vision Pro, добавляя к ней прямые спортивные трансляции. Компания сообщила, что пользователи смогут просматривать выбранные матчи Los Angeles Lakers в формате Apple Immersive Video. Это первый случай, когда Vision Pro получает живые спортивные события в VR. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TechRadar.

Как Apple переносит баскетбол в виртуальную реальность?

По словам Apple, благодаря новому формату "зрители почувствуют напряжение каждого момента, будто сидят у самой площадки". Камеры обеспечат углы обзора, недоступные в обычных телевизионных трансляциях.

Как сообщает The Verge, доступ к прямым матчам Lakers откроют в начале следующего года через приложения NBA или Spectrum SportsNet. Полное расписание игр будет обнародовано осенью. Для просмотра нужно иметь обновленную версию операционной системы visionOS 26.

Ранее Apple уже экспериментировала с контентом в формате Immersive Video: в Vision Pro доступны короткометражный фильм, происходящий в подводной лодке, концерт Metallica и видео со звездами НБА во время All-Star Weekend 2024. Однако именно трансляции Lakers станут первыми полноценными спортивными событиями, которые можно будет смотреть вживую.

Почему Apple ускоряет разработку смарт-очков?

Ранее ожидалось, что упрощенная версия гарнитуры Apple Vision Pro, известная под условным названием Vision Air, появится в 2027 году. Однако компания изменила планы – инженеров перевели на другое направление, чтобы ускорить работу над смарт-очками, которые станут конкурентом линейки Meta Ray-Ban.

Первый вариант Apple Glasses может быть представлен уже в следующем году, а запуск запланирован на 2027-й. Эта модель не будет иметь встроенного дисплея, но получит камеры, микрофоны и возможности искусственного интеллекта. Очки будут работать через голосовые команды на базе обновленной Siri, выход которой ожидается весной 2026-го.

Параллельно Apple разрабатывает версию с экраном, которую сначала планировала показать в 2028 году. Однако из-за появления Ray-Ban Display с цветным дисплеем в линзе компания ускорила график. Meta уже несколько лет активно развивает свою линейку смарт-очков и имеет более продвинутые AI-решения.