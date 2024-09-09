Чутки підтверджено: Apple Watch Ultra 3 не буде, але виходять Ultra 2 у чорному титані

Як і передбачали останні чутки, Apple не показала на презентації нові годинники Watch Ultra 3, а натомість додала нову титанову версію Ultra 2 у матовому чорному кольорі. Ось усе нове.

Що змінилося

Оригінальний Apple Watch Ultra був випущений у 2022 році і в першу чергу позиціонувався як модель високої міцності для любителів пригод, таких як скелелазіння та підводне плавання. Однак більший розмір екрана та довший час автономної роботи означали, що він також виявився популярним серед людей, які не займаються спортом і не ходять у ризиковані походи.

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Ultra 2 залишив дизайн без змін , пропонуючи лише трохи швидший чип, яскравіший дисплей та покращену технологію надширокосмугового зв'язку.

, пропонуючи лише трохи швидший чип, яскравіший дисплей та покращену технологію надширокосмугового зв'язку. Ultra 2 тепер доступний у матовому чорному кольорі, який, як стверджує Apple, був досягнутий завдяки спеціальному процесу обробки, що наносить алмазоподібне PVD-покриття, надаючи масивному смартгодиннику вишуканого та довговічного вигляду.

Apple також стверджує, що годинник виготовлений на 95% з переробленого титану, що підвищує його екологічність, міцність та стійкість до подряпин.

Помітним доповненням є новий ремінець Milanese, виготовлений зі стійкого до корозії титану, що робить його придатним для любителів підводного плавання. Крім того, запускають ремінець від Hermes.



Apple Watch Ultra series 2 в новому кольорі та новим титановим ремінцем / Фото Apple

Цікаво, що цьогорічна версія Apple Watch Series 10 пропонує ще більший розмір екрана, ніж Ultra. Оскільки це була значна частина привабливості моделей Ultra, Apple, можливо, очікувала, що небагато людей заплатять високу ціну за нову модель лінійки, а тому не стала випускати третє покоління цього року. Однак нова опція чорного титану для існуючої моделі пропонує можливий шлях до збільшення продажів.

Нові версії Apple Watch Ultra 2 стартують від 799 доларів і доступні для попереднього замовлення вже сьогодні, а запуск відбудеться 20 вересня.