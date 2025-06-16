Apple на WWDC 2025 представила функції, які давно є в Android

На щорічній конференції WWDC 2025 Apple знову продемонструвала низку новинок, які здаються дуже знайомими користувачам Android. Хоча імітація функцій між платформами працює в обидва боки, цього року презентація Apple виглядала особливо "андроїдною".

Пропонуємо разом з 24 Каналом розібрати, які саме можливості, вже відомі в екосистемі Google, з’явилися в iOS 26 і що зміниться на смартфонах iPhone після оновлення.

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Фільтрація дзвінків та асистент з утримання на лінії

Функція фільтрації дзвінків, відома як Screen Call, з’явилася в Android ще з версії 12, а на Pixel-смартфонах вона доступна ще довше. На Pixel 7 і новіших моделях ця опція може автоматично відповідати на підозрілі дзвінки, визначаючи, чи це спам.

Apple представила подібну функцію в iOS 26, яка також працює автоматично. Для користувачів, які переходять з Android на iOS, це стане приємним доповненням.

Ще одна знайома функція – допомога при утриманні на лінії (Hold Assist). Google впровадила її на Pixel у 2020 році, а минулого року вона почала з’являтися на інших пристроях.

У iOS 26 ця опція працює так само – замість того, щоб слухати музику очікування, можна відкласти телефон, а система сповістить, коли на лінії з’явиться людина. Це надзвичайно зручно, особливо коли доводиться довго чекати.

Переклад у реальному часі в застосунку Телефон

Недавні моделі Samsung уже мають вбудований переклад у реальному часі в телефонному додатку, і Apple представила схожу функцію на WWDC 2025. Обидві системи забезпечують голосовий переклад розмов між співрозмовниками, які спілкуються різними мовами.

Хоча для складних бесід ці інструменти не підходять, вони чудово справляються з короткими транзакційними діалогами, наприклад, для бронювання столика в ресторані, номера в готелі чи запису в салон.

Ця функція поширюється і на повідомлення. У Samsung, до того ж є можливість адаптувати стиль тексту, щоб уникнути надто невимушеного тону в офіційних ситуаціях, і це може бути корисним у багатьох випадках.

Робота з контентом на екрані

Google давно працює над контекстною обізнаністю для підказок і пошуку інформації на основі того, що зображено на екрані користувача. Якщо бути точним, то перші напрацювання з'явилися ще в 2012 році.

З появою Google Lens і функції Circle to Search у добу генеративного ШІ, система намагається краще зрозуміти, що саме користувач шукає. Apple своєю чергою представила подібну можливість у iOS 26 на основі знімків екрана.

На пристроях з Apple Intelligence після створення скриншоту з’являються нові опції. Наприклад, якщо на екрані є дата й час, система запропонує створити подію в календарі. Також можна виділити об’єкт на екрані для пошуку.

На відміну від Circle to Search від Google, яка вимагає спеціальних жестів, підхід Apple здається більш інтуїтивним для тих, хто ще не знайомий із цією функцією.

Перемикання між Фото та Відео в Камері

У iOS 26 інтерфейс застосунку камери зазнав деяких важливих змін – за замовчуванням відображаються лише два режими, Фото та Відео, а решта доступні через прокручування. Це нагадує перемикач між фото й відео в програмі камери на Pixel, де ця опція завжди під рукою незалежно від режиму зйомки. Обидві системи роблять акцент на основних функціях, що зручно для більшості користувачів.

Хоча Apple рідко визнає запозичення ідей, багато функцій, представлених на WWDC 2025, уже давно знайомі користувачам Android. Слід додати, що такі запозичення не применшують їхньої цінності для екосистеми iOS, адже Apple завжди перевинаходять і адаптують їх, роблячи досвід використання iPhone більш зручним і функціональним.

Тож конкуренція між платформами лише сприяє вдосконаленню обох систем і взаємні копіювання не є чимось негативним, а навпаки. У підсумку перемога в таких поєдинках операційних систем завжди на боці користувача.