Першими оцінити систему зможуть розробники – бета-версія для них вже доступна, а публічна бета вийде у липні. Фінальний реліз очікується восени, інформує 24 Канал.

Дивіться також Liquid Glass – нова концепція дизайну в операційних системах Apple

Новий вигляд завдяки Liquid Glass

Варто почати з того, що в iOS 26 Apple реалізувала нову дизайнерську концепцію Liquid Glass. Новий дизайн з'явиться не лише в iPhone, а й на інших пристроях Apple. Ця концепція охоплює також операційні системи для планшетів, ноутбуків, комп'ютерів і навіть годинників компанії.

Інтерфейс тепер має ефект напівпрозорого скла, яке реагує на рух, змінюючи відтінки та підсвічування. Елементи системи – кнопки, повзунки, вкладки, Центр керування та головний екран – оновлено в єдиному стилі. Панелі вкладок у додатках тепер динамічно змінюють розмір під час прокручування.

Детальніше про Liquid Glass – дивіться відео:

Групові чати в Messages стануть зручнішими

У Messages з’являться функції, які мають покращити спілкування між користувачами в групах. Тепер можна буде встановлювати власні фони чатів, створювати опитування для голосувань і, нарешті, бачити індикатори набору повідомлень від кількох учасників одночасно.

Оновлений Телефон

Програма Phone, яка відповідає за дзвінки на смартфонах iPhone – отримає кілька важливих змін.

По-перше , з’явиться можливість автоматичного фільтрування дзвінків – як у Google.

, з’явиться можливість автоматичного фільтрування дзвінків – як у Google. По-друге , функція Hold Assist зможе тримати користувача на лінії, поки його не з’єднають з оператором.

, функція Hold Assist зможе тримати користувача на лінії, поки його не з’єднають з оператором. Крім того, інтерфейс отримає єдиний режим перегляду, у якому об’єднано вкладки контактів "Улюблені", "Останні дзвінки" та "Голосова пошта".

Live Translation: переклад у реальному часі прямо під час дзвінка

Завдяки Apple Intelligence в iOS 26 з’являється функція Live Translation – автоматичний переклад розмов у реальному часі під час дзвінків. Вона працює в застосунках Phone, FaceTime та Messages, а обробка відбувається безпосередньо на пристрої, що підвищує безпеку. Перекладається як текст на екрані, так і мовлення обох співрозмовників.

Apple Intelligence: нові інструменти ШІ на iPhone

Оновлення містить і низку інших функцій, заснованих на Apple Intelligence. Наприклад, Visual Intelligence дозволяє розпізнавати об’єкти на екрані, дізнаватися про них більше й одразу виконувати дії – як-от додати подію до календаря.

Також з’явилася функція Genmoji для створення нових емодзі з поєднанням двох різних. А в застосунках Shortcuts Apple Intelligence зможе підказувати, як краще автоматизувати ваші звичні дії.

Games app: новий простір для ігор

Окрему увагу Apple приділила геймерам. В iOS 26 з’явився новий застосунок Games, який об’єднує все, що стосується ігор на iPhone. На вкладці Home можна переглядати новини, оновлення й події в іграх. У Apple Arcade – відкривати каталог ігор сервісу. У Library – бачити всі завантажені з App Store тайтли. А Play Together показує, у що грають ваші друзі та які виклики вони проходять.