Можливість працює завдяки Apple Intelligence – новій системі штучного інтелекту, яка виконує обчислення локально, без надсилання даних на сервери, розповідає 24 Канал.

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Функція підтримує переклад як у текстових діалогах, так і під час телефонних та FaceTime-дзвінків. Таким чином, користувачі можуть спілкуватися з іноземними співрозмовниками напряму, не перериваючи розмову.



Live Translation працює в діалогах, під час звичайних дзвінків та в FaceTime / Скриншот з презентації

Для розробників Apple також відкрила API, який дозволяє інтегрувати Live Translation у сторонні застосунки. Це розширює можливості використання перекладу в реальному часі – наприклад, у месенджери, застосунки для подорожей або сервіси підтримки.



Можливості Live Translation можна буде додати в низку застосунків / Скриншот з презентації

Функція Live Translation стала частиною оновлення iOS 26, яке компанія представила на WWDC 2025. Вона є одним із прикладів того, як Apple вбудовує можливості штучного інтелекту безпосередньо в свої продукти, зберігаючи при цьому приватність користувачів завдяки обробці даних прямо на пристрої.

Apple представила операційну систему iOS 26 для смартфонів з оновленим дизайном Liquid Glass 9 червня 2025 року. Вона отримала візуальні зміни, покращення та низку нових функцій.