Первыми оценить систему смогут разработчики – бета-версия для них уже доступна, а публичная бета выйдет в июле. Финальный релиз ожидается осенью, информирует 24 Канал.

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Новый вид благодаря Liquid Glass

Стоит начать с того, что в iOS 26 Apple реализовала новую дизайнерскую концепцию Liquid Glass. Новый дизайн появится не только в iPhone, но и на других устройствах Apple. Эта концепция охватывает также операционные системы для планшетов, ноутбуков, компьютеров и даже часов компании.

Интерфейс теперь имеет эффект полупрозрачного стекла, которое реагирует на движение, меняя оттенки и подсветку. Элементы системы – кнопки, ползунки, вкладки, Центр управления и главный экран – обновлены в едином стиле. Панели вкладок в приложениях теперь динамически меняют размер при прокрутке.

Подробнее о Liquid Glass – смотрите видео:

Групповые чаты в Messages станут удобнее

В Messages появятся функции, которые должны улучшить общение между пользователями в группах. Теперь можно будет устанавливать собственные фоны чатов, создавать опросы для голосований и, наконец, видеть индикаторы набора сообщений от нескольких участников одновременно.

Обновленный Телефон

Программа Phone, которая отвечает за звонки на смартфонах iPhone – получит несколько важных изменений.

Во-первых , появится возможность автоматической фильтрации звонков – как в Google.

, появится возможность автоматической фильтрации звонков – как в Google. Во-вторых , функция Hold Assist сможет держать пользователя на линии, пока его не соединят с оператором.

, функция Hold Assist сможет держать пользователя на линии, пока его не соединят с оператором. Кроме того, интерфейс получит единый режим просмотра, в котором объединены вкладки контактов "Любимые", "Последние звонки" и "Голосовая почта".

Live Translation: перевод в реальном времени прямо во время звонка

Благодаря Apple Intelligence в iOS 26 появляется функция Live Translation – автоматический перевод разговоров в реальном времени во время звонков. Она работает в приложениях Phone, FaceTime и Messages, а обработка происходит непосредственно на устройстве, что повышает безопасность. Переводится как текст на экране, так и речь обоих собеседников.

Apple Intelligence: новые инструменты ИИ на iPhone

Обновление содержит и ряд других функций, основанных на Apple Intelligence. Например, Visual Intelligence позволяет распознавать объекты на экране, узнавать о них больше и сразу выполнять действия – например добавить событие в календарь.

Также появилась функция Genmoji для создания новых эмодзи с сочетанием двух разных. А в приложениях Shortcuts Apple Intelligence сможет подсказывать, как лучше автоматизировать ваши привычные действия.

Games app: новое пространство для игр

Отдельное внимание Apple уделила геймерам. В iOS 26 появилось новое приложение Games, которое объединяет все, что касается игр на iPhone. На вкладке Home можно просматривать новости, обновления и события в играх. В Apple Arcade – открывать каталог игр сервиса. В Library – видеть все загруженные из App Store тайтлы. А Play Together показывает, во что играют ваши друзья и какие вызовы они проходят.