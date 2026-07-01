Apple рятує Siri AI в Європі: Тім Кук пішов на прямі переговори з регуляторами ЄС

Глава Apple Тім Кук провів закриті переговори з керівництвом Єврокомісії, щоб розблокувати запуск оновленого голосового помічника Siri AI в Європі. На кону — не лише технологічна перевага, а й багатомільйонні штрафи та геополітичні загрози з боку США.

Глава Apple Тім Кук провів закриті переговори з керівництвом Єврокомісії, щоб розблокувати запуск оновленого голосового помічника Siri AI в Європі. На кону – не лише технологічна перевага, а й багатомільйонні штрафи та геополітичні загрози з боку США. Європейські чиновники продовжують жорстко обмежувати технологічних гігантів. Щоб врятувати свої нові продукти від блокування, генеральний директор Apple Тім Кук провів онлайн-зустріч із виконавчою віцепрезиденткою Європейської комісії Хенною Вірккунен. Як повідомляє видання Financial Times, ці переговори виявилися конструктивними, а головною темою став запуск Siri AI на європейському ринку.

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Чому Siri AI затримується в Європі?

Головною перепоною для Apple став європейський Закон про цифрові ринки (DMA). Цей документ обмежує монополію технологічних гігантів і захищає дрібних конкурентів. Через нові правила Apple більше не може замикати користувачів виключно у своїй екосистемі. У компанії бідкаються, що саме відсутність діалогу з регуляторами заважає запустити нове покоління Siri, яке працює на базі штучного інтелекту.

Влада ЄС висунула жорстку вимогу: Apple має надати стороннім голосовим асистентам такий самий доступ до особистих даних користувачів, який має Siri. Компанія планувала запустити оновлену Siri до кінця року, але саме це питання заблокувало процес.

Apple просить відстрочку на 18 місяців, щоб виконати ці вимоги. Проте європейські чиновники категорично проти. Вони вважають, що таке послаблення дасть американській компанії несправедливу перевагу над конкурентами майже на два роки. Тим часом європейські користувачі вже масово скаржаться на затримку технологій, а подекуди навіть погрожують чиновникам фізичною розправою.

Що пропонує Apple та як діють конкуренти?

У листопаді Apple спробувала знайти компроміс і анонсувала технологію Trusted System Agent (TSA). Цей інструмент мав би обробляти дані для сторонніх ШІ-моделей без прямого доступу до пристрою. Проте цей агент існує лише на папері. Apple відмовляється розкривати його технічні деталі та починати розробку без попереднього схвалення ЄС, що зовсім не влаштовує європейську сторону.

Зверніть увагу! Конкуренти Apple діють зовсім інакше. Наприклад, Google перед запуском своїх ШІ-сервісів у ЄС спочатку оновив операційну систему Android під місцеві закони, а вже потім почав консультації з регуляторами. Apple натомість відмовляється коментувати результати переговорів і намагається оскаржити європейські правила в судах, щоб не платити величезні штрафи.

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До чого тут геополітика?

Суперечки між Євросоюзом та американськими IT-гігантами вже переросли у політичне протистояння. На захист американського бізнесу став президент Дональд Трамп. Він пригрозив запровадити 100-відсоткові мита на імпорт товарів із країн, які обмежують роботу технологічних гігантів із США.

Ця ситуація чітко показує: епоха, коли великі корпорації безконтрольно диктували свої правила гри, добігає кінця. Результат переговорів Apple та ЄС вирішить не лише долю Siri AI, а й створить важливий прецедент для всього ринку штучного інтелекту.