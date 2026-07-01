Глава Apple Тим Кук провел закрытые переговоры с руководством Еврокомиссии, чтобы разблокировать запуск обновленного голосового помощника Siri AI в Европе. На кону – не только технологическое преимущество, но и многомиллионные штрафы и геополитические угрозы со стороны США. Европейские чиновники продолжают жестко ограничивать технологических гигантов. Чтобы спасти свои новые продукты от блокировки, генеральный директор Apple Тим Кук провел онлайн-встречу с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Хенной Вирккунен. Как сообщает издание Financial Times, эти переговоры оказались конструктивными, а главной темой стал запуск Siri AI на европейском рынке.

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Почему Siri AI задерживается в Европе?

Главным препятствием для Apple стал европейский Закон о цифровых рынках (DMA). Этот документ ограничивает монополию технологических гигантов и защищает мелких конкурентов. Из-за новых правил Apple больше не может замыкать пользователей исключительно в своей экосистеме. В компании жалуются, что именно отсутствие диалога с регуляторами мешает запустить новое поколение Siri, работающее на базе искусственного интеллекта.

Власти ЕС выдвинули жесткое требование: Apple должна предоставить сторонним голосовым помощникам такой же доступ к личным данным пользователей, какой есть у Siri. Компания планировала запустить обновленную Siri до конца года, но именно этот вопрос заблокировал процесс.

Apple просит отсрочку на 18 месяцев, чтобы выполнить эти требования. Однако европейские чиновники категорически против. Они считают, что такое послабление даст американской компании несправедливое преимущество над конкурентами почти на два года. Между тем европейские пользователи уже массово жалуются на задержку внедрения технологий, а местами даже угрожают чиновникам физической расправой.

Что предлагает Apple и как действуют конкуренты?

В ноябре Apple попыталась найти компромисс и анонсировала технологию Trusted System Agent (TSA). Этот инструмент должен был обрабатывать данные для сторонних ИИ-моделей без прямого доступа к устройству. Однако этот агент существует лишь на бумаге. Apple отказывается раскрывать его технические детали и приступать к разработке без предварительного одобрения ЕС, что совершенно не устраивает европейскую сторону.

Обратите внимание! Конкуренты Apple действуют совсем иначе. Например, Google перед запуском своих ИИ-сервисов в ЕС сначала обновил операционную систему Android в соответствии с местным законодательством, а уже потом начал консультации с регуляторами. Apple же отказывается комментировать результаты переговоров и пытается оспорить европейские правила в судах, чтобы не платить огромные штрафы.

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При чем здесь геополитика?

Споры между Евросоюзом и американскими IT-гигантами уже переросли в политическое противостояние. На защиту американского бизнеса встал президент Дональд Трамп. Он пригрозил ввести 100-процентные пошлины на импорт товаров из стран, которые ограничивают деятельность технологических гигантов из США.

Эта ситуация ясно показывает: эпоха, когда крупные корпорации бесконтрольно диктовали свои правила игры, подходит к концу. Результат переговоров между Apple и ЕС не только решит судьбу Siri AI, но и создаст важный прецедент для всего рынка искусственного интеллекта.