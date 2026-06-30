Как произошел масштабный сбой

Корпорация Apple на протяжении многих лет выстраивала свою стратегию диверсификации производства, делая особую ставку на индийский рынок. Однако именно индийский производственный гигант Tata Electronics стал слабым звеном в этой цепочке безопасности. Хакерская группировка World Leaks осуществила успешную атаку на серверы компании, похитив и опубликовав в даркнете более 200 тысяч конфиденциальных файлов. Общий объем похищенной информации достигает 630,4 гигабайта, что включает не только техническую документацию, но и личные данные сотрудников, отчеты инженеров и чертежи проектов, пишет издание Reuters.

Смотрите также От дизайна до цветов: 11 причин ждать выхода iPhone 18 Pro

Несколько недель назад Tata Electronics обнаружила инцидент в сфере кибербезопасности в части наших систем,

– прокомментировала пресс-служба индийского производственного гиганта Tata Electronics.

Специалисты по безопасности, проанализировавшие утеченные данные, обнаружили там сотни упоминаний о Apple и Tesla. В архивах хакеры разместили папки с названиями, прямо указывающими на заводские данные технологического гиганта из Купертино, а также документы с пометками о коммерческой тайне.

Что стало известно об iPhone 18 Pro

Наибольший резонанс вызвала информация о линейке iPhone 18 Pro, релиз которой запланирован на сентябрь 2026 года. Среди обнародованных материалов обнаружили как минимум шесть документов, которые подробно описывают сотни компонентов будущего смартфона и содержат полный перечень их поставщиков. Это беспрецедентный случай, ведь Apple обычно держит список своих контрагентов в строгой тайне, чтобы сохранить рычаги влияния на рынке.

В даркнет попали фотографии прототипов iPhone 18 Pro, сделанные во время испытаний на прочность. На снимках, датированных началом 2026 года, видно устройство серого цвета с традиционным дизайном, логотипом Apple и блоком из трех основных камер. Известный инсайдер под ником EvLeaks даже опубликовал в социальной сети X видеозапись одного из таких краш-тестов, где смартфон подвергают падению, но видео уже удалили, вероятно, из-за жалобы Apple.

Помимо визуальных подтверждений, утечка раскрыла технические детали гаджета:

схемы материнских плат для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max;

документацию по будущему процессору A20 Pro;

детали о конструкции аккумуляторов и новых модулей камер.

Дополнительную интригу добавил аналитик Мин-Чи Куо, который сообщил, что базовая модель iPhone 18 может получить всего 9 гигабайт оперативной памяти вместо ожидаемых 12 гигабайт. Это решение связывают со стремлением компании оптимизировать расходы на фоне стремительного подорожания чипов памяти и накопителей.

Последствия для партнерства и глобального рынка

Этот инцидент серьезно подрывает доверие между Apple и ее главным индийским сборщиком. Компания Tata Electronics в настоящее время обеспечивает примерно треть всего производства iPhone в Индии, а сама страна намерена производить 26 процентов всех смартфонов бренда в мире к 2026 году. Утечка информации произошла в критический момент, когда Apple вынуждена повышать цены на iPad и MacBook из-за роста себестоимости компонентов.

Эта информация угрожает тщательно выстроенному бизнесу по сборке iPhone,

– заявил анонимный источник, близкий к расследованию.

Несмотря на то, что Tata Electronics уверяет в отсутствии влияния на текущие операции, Apple уже начала собственное расследование. Индийская компания, в свою очередь, ограничила внутренний доступ к системам и привлекла международных консультантов для проведения аудита.

Помимо Apple, от атаки пострадала и компания Tesla. Хакеры обнародовали чертежи, связанные с проектом Highland – внутренним названием обновленной Model 3, а также документацию по системам управления батареями и механизмам дверей.

На данный момент известно, что злоумышленники выдвинули требование о выкупе, однако сумму и факт ведения переговоров стороны не разглашают.