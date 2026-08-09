Епоха Тіма Кука завершується: як звичайний менеджер перетворив Apple на найдорожчу імперію

Тім Кук офіційно завершує свою 15-річну епоху на чолі Apple. Його останній звіт став символічним підсумком трансформації компанії з виробника гаджетів у глобальну сервісну імперію, що змінила уявлення про ринкову вартість бізнесу та встановила недосяжні раніше фінансові рекорди.

Фінансовий вибух та ринкове домінування

Коли Кук очолив Apple 24 серпня 2011 року після відставки Стіва Джобса, річний виторг компанії складав 108 мільярдів доларів. Сьогодні ці цифри виглядають скромно: лише за третій квартал 2026 року Apple заробила 109,4 мільярда доларів, фактично виконавши річний план 15-річної давнини за три місяці, пише 24 Канал.

Загальний дохід за 2025 фіскальний рік сягнув вражаючих 416 мільярдів доларів. iPhone, який залишається головним продуктом, у 2011 році приніс 47 мільярдів доларів, тоді як лише за останній квартал цей показник склав 54,3 мільярда доларів.

Ця трансформація йде безперебійно, і я надзвичайно радий, що Джон [Тернус] обійме свою нову посаду і поведе Apple у її наступну еру,

– прокоментував генеральний директор Apple Тім Кук.

Під керівництвом Кука Apple стала першою компанією у світі, яка подолала позначку вартості в 1 трильйон доларів у серпні 2018 року. Далі рекорди сипалися один за одним: 2 трильйони у 2020 році, 3 трильйони у 2022 році, а в липні 2026 року ринкова капіталізація ненадовго перевищила 5 трильйонів доларів. Акції компанії зросли приблизно у 23 рази – з 13,35 долара у 2011 році (з урахуванням дроблення) до 304,81 долара у 2026 році.

Попри короткочасні падіння через дефіцит пам'яті та проблеми з постачанням, Apple залишається одним із найдорожчих публічних підприємств світу, змагаючись за першість із Nvidia.

Від гаджетів до екосистеми сервісів Окремої уваги заслуговує розвиток сервісів. Якщо у 2011 році цей напрямок приносив 9,4 мільярда доларів, то у 2025 фіскальному році дохід від послуг сягнув 109 мільярдів доларів.

Під керівництвом Кука запустили Apple Pay, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade та iCloud+. Сьогодні компанія звітує про 1,5 мільярда платних підписок, а кількість активних пристроїв у всьому світі перевищила 2,5 мільярда.

Окрім цифрових послуг, за ці 15 років світ побачив принципово нові продукти: Apple Watch, AirPods та гарнітуру Vision Pro.

Apple буде моїм головним пріоритетом. Це те, ким я є в основі, і я не можу уявити це інакше,

– додав Тім Кук.

З 1 вересня 2026 року посаду генерального директора обійме Джон Тернус, який працює в компанії з 2001 року. Він пройшов шлях від дизайнера продуктів до старшого віцепрезидента з розробки апаратного забезпечення, куруючи створення AirPods, iPad та Mac.

Кук не покидає компанію остаточно – він обійме посаду виконавчого голови правління, де зосередиться на взаємодії з політиками та регуляторних питаннях.