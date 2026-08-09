Фінансовий вибух та ринкове домінування

Коли Кук очолив Apple 24 серпня 2011 року після відставки Стіва Джобса, річний виторг компанії складав 108 мільярдів доларів. Сьогодні ці цифри виглядають скромно: лише за третій квартал 2026 року Apple заробила 109,4 мільярда доларів, фактично виконавши річний план 15-річної давнини за три місяці, пише 24 Канал.

Загальний дохід за 2025 фіскальний рік сягнув вражаючих 416 мільярдів доларів. iPhone, який залишається головним продуктом, у 2011 році приніс 47 мільярдів доларів, тоді як лише за останній квартал цей показник склав 54,3 мільярда доларів.

Ця трансформація йде безперебійно, і я надзвичайно радий, що Джон [Тернус] обійме свою нову посаду і поведе Apple у її наступну еру,

– прокоментував генеральний директор Apple Тім Кук.

Під керівництвом Кука Apple стала першою компанією у світі, яка подолала позначку вартості в 1 трильйон доларів у серпні 2018 року. Далі рекорди сипалися один за одним: 2 трильйони у 2020 році, 3 трильйони у 2022 році, а в липні 2026 року ринкова капіталізація ненадовго перевищила 5 трильйонів доларів. Акції компанії зросли приблизно у 23 рази – з 13,35 долара у 2011 році (з урахуванням дроблення) до 304,81 долара у 2026 році.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Попри короткочасні падіння через дефіцит пам'яті та проблеми з постачанням, Apple залишається одним із найдорожчих публічних підприємств світу, змагаючись за першість із Nvidia.

Від гаджетів до екосистеми сервісів Окремої уваги заслуговує розвиток сервісів. Якщо у 2011 році цей напрямок приносив 9,4 мільярда доларів, то у 2025 фіскальному році дохід від послуг сягнув 109 мільярдів доларів.

Під керівництвом Кука запустили Apple Pay, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade та iCloud+. Сьогодні компанія звітує про 1,5 мільярда платних підписок, а кількість активних пристроїв у всьому світі перевищила 2,5 мільярда.

Окрім цифрових послуг, за ці 15 років світ побачив принципово нові продукти: Apple Watch, AirPods та гарнітуру Vision Pro.

Apple буде моїм головним пріоритетом. Це те, ким я є в основі, і я не можу уявити це інакше,

– додав Тім Кук.

З 1 вересня 2026 року посаду генерального директора обійме Джон Тернус, який працює в компанії з 2001 року. Він пройшов шлях від дизайнера продуктів до старшого віцепрезидента з розробки апаратного забезпечення, куруючи створення AirPods, iPad та Mac.

Кук не покидає компанію остаточно – він обійме посаду виконавчого голови правління, де зосередиться на взаємодії з політиками та регуляторних питаннях.