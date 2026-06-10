iPhone пішов проти ринку: Apple різко наростила виробництво, поки конкуренти втрачали позиції

Світовий ринок смартфонів зіткнувся зі спадом виробництва та зростанням витрат на комплектуючі. Проте одна компанія змогла не лише уникнути негативного тренду, а й значно збільшити обсяги випуску своїх пристроїв.

За підсумками першого кварталу 2026 року компанія Apple суттєво збільшила виробництво iPhone, незважаючи на загальне скорочення світового ринку смартфонів. Про це пише 9to5mac.

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Чому Apple вдалося зростати всупереч тенденціям ринку?

Згідно з дослідженням, глобальне виробництво смартфонів у першому кварталі скоротилося на 1,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас Apple продемонструвала протилежний результат: виробництво iPhone зросло на 19,7% у річному вимірі.

За оцінками TrendForce, упродовж кварталу компанія випустила приблизно 60,2 мільйона смартфонів. Це дозволило Apple посісти друге місце серед найбільших виробників смартфонів у світі. Лідером ринку залишилася Samsung. Південнокорейська компанія збільшила виробництво на 2,3% у порівнянні з минулим роком та випустила близько 62,6 мільйона пристроїв.

Аналітики пов'язують успіх Apple одразу з кількома чинниками. Одним із них став вихід моделі iPhone 17e, яка допомогла підтримати попит і збільшити виробничі обсяги. Крім того, компанія продовжувала нарощувати випуск нових моделей iPhone, готуючись до подальшого розширення лінійки. Саме поєднання запуску нового пристрою та активного виробничого циклу забезпечило компанії показники, які суттєво випереджають середньоринкові.

Зростання виробництва також підтверджує попередні звіти галузевих аналітиків, які вказували, що серія iPhone 17 демонструє результати, кращі як за ринкові прогнози, так і за внутрішні очікування самої Apple.

Однією з головних проблем для виробників смартфонів останнім часом залишається подорожчання мікросхем пам'яті. Через це багато компаній стикаються зі зростанням собівартості продукції та зниженням прибутковості.

У TrendForce зазначають, що Apple наразі перебуває у вигіднішому становищі порівняно з багатьма конкурентами. Компанія краще захищена від впливу зростання цін на компоненти та поки що не підвищувала вартість своїх смартфонів після початку дефіциту й подорожчання пам'яті.

Водночас аналітики звертають увагу, що можливість перегляду цін у майбутньому повністю не виключається. Якщо тенденція до зростання вартості комплектуючих збережеться, виробники можуть бути змушені перекладати додаткові витрати на покупців.

Що чекає на ринок смартфонів у 2026 році?

Прогноз TrendForce для всієї галузі залишається стриманим. За оцінками дослідників, у 2026 році світове виробництво смартфонів може скоротитися приблизно на 16,2% у річному вимірі та становити близько 1,051 мільярда пристроїв.

Аналітики попереджають, що ситуація може погіршитися, якщо ціни на пам'ять залишатимуться високими. У такому випадку виробники будуть змушені неодноразово підвищувати роздрібні ціни, що може додатково послабити попит на смартфони.

На цьому тлі результати Apple виглядають особливо помітними. Компанія не лише змогла наростити виробництво в умовах складного ринку, а й продемонструвала темпи зростання, які значно випереджають загальносвітову динаміку галузі.