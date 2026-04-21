Тім Кук іде з посади директора, руйнуючи ієрархію правління: всі перестановки в Apple

Apple оголосила про історичну зміну керівництва, яка завершує п'ятнадцятирічний період правління Тіма Кука. Його наступником стане один із керівників компанії, чия тривала кар'єра була тісно пов'язана з розробкою знакових продуктів. Ці перестановки супроводжуються масштабною реорганізацією ключових департаментів.

Які наслідки зміни лідера для майбутнього корпорації?

Офіційна дата зміни генерального директора призначена на 1 вересня 2026 року. Новим генеральним директором Apple стане Джон Тернус, який до цього часу обіймав посаду старшого віцепрезидента з апаратної інженерії, пише Ars Technica.

Тернусу 50 років, він приєднався до компанії ще у 2001 році та протягом 25 років брав безпосередню участь у створенні продуктів, які сформували сучасний вигляд Apple. Тім Кук характеризує його як візіонера з мисленням інженера та душею інноватора, підкреслюючи його глибоку відданість цінностям компанії.

Сам Тернус зазначає, що для нього велика честь продовжувати місію Apple, маючи за плечима досвід роботи під керівництвом Стіва Джобса та наставництво Тіма Кука.

"Я глибоко вдячний за цю можливість продовжувати місію Apple. Провівши майже всю свою кар’єру в Apple, мені пощастило працювати під керівництвом Стіва Джобса та мати Тіма Кука своїм наставником. Для мене було великою честю брати участь у створенні продуктів та користувацьких досвідів, які так сильно змінили те, як ми взаємодіємо зі світом та один з одним. Я сповнений оптимізму щодо того, чого ми зможемо досягти в найближчі роки, і дуже радий, що найталановитіші люди на Землі працюють тут, в Apple, і прагнуть бути частиною чогось більшого, ніж кожен з нас окремо. Я з великою повагою приймаю цю роль і обіцяю керувати компанією, дотримуючись цінностей та бачення, які вже півстоліття визначають це особливе місце", – написав Джон Тернус у своїй заяві, опублікованій на сайті Apple.

Реорганізація відділів

Паралельно зі зміною CEO компанія проводить фундаментальну реорганізацію своєї внутрішньої структури. Ключовою фігурою в цих змінах став Джоні Сруджі, який раніше очолював підрозділ апаратних технологій, повідомляє 9to5mac. Тепер він призначений головним апаратним директором (Chief Hardware Officer). Це нова, розширена роль, у якій Сруджі об'єднає під своїм управлінням два раніше розділені департаменти: апаратну інженерію та апаратні технології.

Під новим керівництвом апаратний підрозділ буде розділений на п'ять спеціалізованих областей:

Апаратна інженерія. За неї відповідатиме Том Маріб, який прийшов до Apple з Intel у 2019 році.

Напівпровідники. Цей напрямок очолить Шрі Сантханам, ветеран із 18-річним стажем.

Передові технології. Керівником призначено Цзунцзяня Ченя.

Архітектура платформ. Її очолить Тім Міллет.

Управління проєктами. Залишиться під контролем Донні Нордхуеса.

Тім Кук особливо відзначив внесок Джоні Сруджі, назвавши його одним із найталановитіших фахівців, з якими йому доводилося працювати. Сруджі відіграв вирішальну роль у переході Mac на власні процесори Apple Silicon, що стало однією з найважливіших технологічних перемог епохи Кука. Тепер Сруджі відповідатиме за все: від дизайну продуктів до тестування їхньої надійності та довговічності.

Зміни в раді директорів

Зміни торкнуться й ради директорів.

Джон Тернус увійде до її складу.

Тім Кук, який очолював Apple з 2011 року після Стіва Джобса, не залишає компанію повністю. Він переходить на посаду виконавчого голови ради директорів. У цій новій ролі Кук планує зосередитися на стратегічній підтримці нового CEO та на зовнішніх зв'язках, зокрема на взаємодії з урядами та політиками по всьому світу. Протягом літа 2026 року він працюватиме пліч-о-пліч із наступником, щоб забезпечити максимально плавний перехід.

Артур Левінсон, який раніше був головою ради, перейде на роль провідного незалежного директора.

Спадщина Тіма Кука

За час правління Тіма Кука Apple продемонструвала неймовірне фінансове зростання: ринкова капіталізація компанії злетіла з 350 мільярдів доларів до вражаючих 4 трильйонів доларів.

Під його керівництвом світ побачив Apple Watch, AirPods, Apple Pay та гарнітуру Apple Vision Pro. Кук зумів побудувати безпрецедентний міжнародний ланцюжок постачання та значно розширив сервісну складову бізнесу, запустивши Apple Music та Apple TV.