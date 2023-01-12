Apple визнали винною в незаконному використанні технологій для Apple Watch

Американський суд визнав Apple винною в порушенні патенту компанії Masimo. У "розумному" годиннику використали пульсоксиметр, прав на який купертинівці не мали.

Суддя Міжнародної торгової комісії (ITC) дійшов висновку, що під час розробки Apple Watch компанія порушила авторські права. Тепер годиннику загрожує заборона на імпорт – питання про це вже розглядається.

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Що відомо

Masimo звернулася в ITC зі скаргою на Apple ще влітку 2021 року. Компанія заявила про порушення відразу п'яти своїх патентів, однак під час розгляду справи їй вдалося переконати суддю лише в одному випадку з п'яти. Masimo вимагає припинити продажі Apple Watch Series 6, Watch Series 7, 8, Ultra та SE, у яких використовуються пульсоксиметри – діагностична технологія для вимірювання рівня сатурації кисню в крові (оксигенації). Тож тепер регулятор ITC розгляне питання, чи слід накласти заборону на поставки Apple Watch з цією функцією.

Генеральний директор Masimo Джо Кіані сказав, що його компанія рада, що суддя "зробив цей важливий перший крок до відповідальності". Кіані продовжив, сказавши, що "Apple аналогічним чином порушує права й інших компаній" і що "постанова викриває Apple як компанію, яка бере інновації інших компаній та перепаковує їх".

Тим часом Apple у своїй заяві звинуватила Masimo в тому, що саме вона скопіювала її інтелектуальну власність:

В Apple наші команди невтомно працюють над створенням продуктів і послуг, які надають користувачам провідні в галузі функції для здоров'я, гарного самопочуття та безпеки. Компанія Masimo намагається скористатися цими численними інноваціями, представляючи пристрій, який копіює Apple Watch і порушує нашу інтелектуальну власність, а також намагається усунути конкуренцію з ринку. Ми з усією повагою не згодні з сьогоднішнім рішенням і з нетерпінням чекаємо повного розгляду справи комісією,

– заявив представник компанії.

Рішення судді наразі є лише попередньою постановою, яка відображає висновки, зроблені ITC під час розслідування, але остаточне рішення у справі буде винесено не раніше 10 травня.