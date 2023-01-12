Суддя Міжнародної торгової комісії (ITC) дійшов висновку, що під час розробки Apple Watch компанія порушила авторські права. Тепер годиннику загрожує заборона на імпорт – питання про це вже розглядається.

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Що відомо

Masimo звернулася в ITC зі скаргою на Apple ще влітку 2021 року. Компанія заявила про порушення відразу п'яти своїх патентів, однак під час розгляду справи їй вдалося переконати суддю лише в одному випадку з п'яти. Masimo вимагає припинити продажі Apple Watch Series 6, Watch Series 7, 8, Ultra та SE, у яких використовуються пульсоксиметри – діагностична технологія для вимірювання рівня сатурації кисню в крові (оксигенації). Тож тепер регулятор ITC розгляне питання, чи слід накласти заборону на поставки Apple Watch з цією функцією.

Генеральний директор Masimo Джо Кіані сказав, що його компанія рада, що суддя "зробив цей важливий перший крок до відповідальності". Кіані продовжив, сказавши, що "Apple аналогічним чином порушує права й інших компаній" і що "постанова викриває Apple як компанію, яка бере інновації інших компаній та перепаковує їх".

Тим часом Apple у своїй заяві звинуватила Masimo в тому, що саме вона скопіювала її інтелектуальну власність:

В Apple наші команди невтомно працюють над створенням продуктів і послуг, які надають користувачам провідні в галузі функції для здоров'я, гарного самопочуття та безпеки. Компанія Masimo намагається скористатися цими численними інноваціями, представляючи пристрій, який копіює Apple Watch і порушує нашу інтелектуальну власність, а також намагається усунути конкуренцію з ринку. Ми з усією повагою не згодні з сьогоднішнім рішенням і з нетерпінням чекаємо повного розгляду справи комісією,

– заявив представник компанії.

Рішення судді наразі є лише попередньою постановою, яка відображає висновки, зроблені ITC під час розслідування, але остаточне рішення у справі буде винесено не раніше 10 травня.