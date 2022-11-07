Професор звинуватив Говарда Картера у пограбуванні гробниці Тутанхамона, яку той відкрив

Британський археолог Говард Картер, відомий в усьому світі як першовідкривач гробниці фараона Тутанхамона, можливо, незаконно заволодів деякими коштовностями. Тепер професор єгиптології шукає їх у музеях США та Великої Британії.

Гробниця Тутанхамона, відкрита 4 листопада 1922 року, містила багато фантастичних артефактів. Але деякі ювелірні вироби фараона зникли згодом після того, як їх виявили, попри закони, які вказують, що артефакти в гробниці належать Єгипту. Деякі з цих прикрас, можливо, були вивезені самим Говардом Картером, який керував розкопками.

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Що зникло з гробниці Тутанхамона

У дослідженні, яке було днями представлено на конференції в Луксорі, Марк Габольд, професор єгиптології в Університеті Поля-Валері Монпельє у Франції, визначив деякі з цих втрачених коштовностей і де вони можуть бути. Він досліджував фотографії знахідок із гробниці Тутанхамона в 1920-х роках, зроблені фотографом Гаррі Бертоном, і порівняв їх із предметами, знайденими в музеях та на аукціонах.

Дослідження Габольда дозволили йому фактично реконструювати широкий комір, який був на грудях Тутанхамона . Зараз він складається з кількох шматків, а окремі частини відсутні. За словами Габольда, їх забрав Картер і тепер вони знаходяться в Музеї мистецтв Нельсона-Аткінса в Канзас-Сіті, штат Міссурі, а деякі з намистин на нашийнику, схоже, були повторно нанизані на намисто , яке зараз належить аноніму. У 2015 році він намагався продати його на аукціоні Christie's, але безуспішно.

. Зараз він складається з кількох шматків, а окремі частини відсутні. За словами Габольда, їх забрав Картер і тепер вони знаходяться в Музеї мистецтв Нельсона-Аткінса в Канзас-Сіті, штат Міссурі, а , яке зараз належить аноніму. У 2015 році він намагався продати його на аукціоні Christie's, але безуспішно. Інший приклад втрачених прикрас з гробниці Тутанхамона, які забрав Картер, складається з намистин з головного убору . Габольд виявив, що й ці намистини також були нанизані на намисто, яке зараз знаходиться в Художньому музеї Сент-Луїса.

. Габольд виявив, що й ці намистини також були нанизані на намисто, яке зараз знаходиться в Художньому музеї Сент-Луїса. Третє таке намисто зараз знаходиться в Британському музеї в Лондоні.

зараз знаходиться в Британському музеї в Лондоні. Ще одна ювелірна прикраса, начебто викрадена з гробниці Картером, раніше знаходилася в Метрополітен-музеї у Нью-Йорку, але була повернена до Єгипту в 2011 році. Це фаянсовий широкий комір.



Елементи, зняті з коміра Тутанхамона зараз знаходяться в Музеї мистецтв Нельсона-Аткінса в Канзас-Сіті, штат Міссурі / Фото Музей Нельсона-Аткінса

Чому Картер міг забрати коштовності

Такі звинувачення на адресу Картера лунають не вперше. Ще у 1934 році британський єгиптолог сер Алан Гардінер у своєму листі критикував археолога за крадіжку з гробниці Тутанхамона. Той начебто дав Гардінеру амулет з написом, стверджуючи, що він не з гробниці. Однак він провів власні дослідження, виявивши, що артефакт збігався з іншими амулетами з гробниці Тута, і був виготовлений з тієї ж форми. Гардінер запросив Рекса Енгельбаха, єгиптолога та інженера, провести ідентифікацію. Вона показала: амулет "безсумнівно, вкрали з гробниці Тутанхамона". Алан Гардінер нікому не розповів про те, звідки взяв цінну річ, тому жодних звинувачень Картеру не висували.

Чому Картер вкрав артефакти, невідомо. Документи в музеї Нельсона-Аткінса свідчать, що археолог передав частини нашийника, які зараз знаходяться в музеї, хірургу, на ім'я Берклі Мойніган. Професор єгиптології Брістольського університету Ейдан Додсон сумнівається, що фінансова вигода була його мотивацією. Цілком ймовірно, що Картер вважав деякі частини незначними та забажав роздати їх друзям. У деяких випадках Картер міг вивезти їх до Англії для ремонту чи аналізу, але помер, не встигнувши завершити свою роботу.

Він мав "досить вільне та легке" ставлення, яке відповідає людині, яка розпочала свою кар’єру в 1890-х роках, коли мораль археологів була зовсім іншою,

— сказав Додсон Live Science в електронному листі.

Неясно, що тепер буде з усіма цими артефактами й чи повернуться вони до Єгипту.