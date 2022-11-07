Гробница Тутанхамона, открытая 4 ноября 1922 года, содержала много фантастических артефактов. Но некоторые ювелирные изделия фараона исчезли вскоре после того, как были обнаружены, несмотря на законы, указывающие, что артефакты в гробнице принадлежат Египту. Некоторые из этих украшений, возможно, были увезены самим Говардом Картером, руководившим раскопками.

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Что исчезло из гробницы Тутанхамона

В исследовании, которое на днях было представлено на конференции в Луксоре, Марк Габольд, профессор египтологии в Университете Поля-Валери Монпелье во Франции, определил некоторые из этих утраченных драгоценностей и где они могут быть. Он исследовал фотографии находок из гробницы Тутанхамона в 1920-х годах, сделанные фотографом Гарри Бертоном, и сравнил их с предметами, найденными в музеях и аукционах.

Исследования Габольда позволили ему фактически реконструировать широкий воротник, который был на груди Тутанхамона. В настоящее время он состоит из нескольких кусков, а отдельные части отсутствуют. По словам Габольда, их забрал Картер и теперь они находятся в Музее искусств Нельсона-Аткинса в Канзас-Сити, штат Миссури, а некоторые из бусин на ошейнике, похоже, были повторно нанизаны на ожерелье , которое сейчас принадлежит анониму. В 2015 году он пытался продать его на аукционе Christie's, но безуспешно.

В настоящее время он состоит из нескольких кусков, а отдельные части отсутствуют. По словам Габольда, их забрал Картер и теперь они находятся в Музее искусств Нельсона-Аткинса в Канзас-Сити, штат Миссури, а , которое сейчас принадлежит анониму. В 2015 году он пытался продать его на аукционе Christie's, но безуспешно. Другой пример утраченных украшений из гробницы Тутанхамона, которые забрал Картер, состоит из бусин из головного убора . Габольд обнаружил, что и эти бусины также были нанизаны на ожерелье, которое сейчас находится в Художественном музее Сент-Луиса.

. Габольд обнаружил, что и эти бусины также были нанизаны на ожерелье, которое сейчас находится в Художественном музее Сент-Луиса. Третье такое ожерелье сейчас находится в Британском музее в Лондоне.

сейчас находится в Британском музее в Лондоне. Еще одно ювелирное украшение, якобы похищенное из гробницы Картером, ранее находилось в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, но было возвращено в Египет в 2011 году. Это фаянсовый широкий воротник.



Элементы, снятые с воротника Тутанхамона, сейчас находятся в Музее искусств Нельсона-Аткинса в Канзас-Сити, штат Миссури / Фото Музей Нельсона-Аткинса

Почему Картер мог забрать драгоценности

Такие обвинения в адрес Картера раздаются не впервые. Еще в 1934 году британский египтолог сэр Алан Гардинер в своем письме критиковал археолога за кражу из гробницы Тутанхамона. Тот дал Гардинеру амулет с надписью, утверждая, что он не из гробницы. Однако он провел свои исследования, обнаружив, что артефакт совпадал с другими амулетами из гробницы Тута, и был изготовлен из той же формы. Гардинер пригласил Рекса Энгельбаха, египтолога и инженера провести идентификацию. Она показала: амулет "несомненно, украли из гробницы Тутанхамона". Алан Гардинер никому не рассказал о том, откуда взял ценную вещь, поэтому никаких обвинений Картеру не предъявляли.

Почему Картер украл артефакты, неизвестно. Документы в музее Нельсона-Аткинса свидетельствуют, что археолог передал части ошейника, которые сейчас находятся в музее, хирургу, по имени Беркли Мойниган. Профессор египтологии Бристольского университета Эйдан Додсон сомневается, что финансовая выгода являлась его мотивацией. По всей вероятности, Картер считал некоторые части незначительными и захотел раздать их друзьям. В некоторых случаях Картер мог вывезти их в Англию для ремонта или анализа, но умер, не успев завершить свою работу.

Он имел "достаточно свободное и легкое" отношение, которое соответствует человеку, начавшему свою карьеру в 1890-х годах, когда мораль археологов была совсем другой.

– сказал Додсон Live Science в электронном письме.

Неясно, что теперь будет со всеми этими артефактами и вернутся ли они в Египет.