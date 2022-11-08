Під давньоєгипетським храмом знайшли тунель, довжиною понад тисячу метрів

Археологи, які ведуть розкопки під стародавнім храмом у місті Тапосіріс Магна, знайшли тунель, який колись давно постачав воду тисячам людей. Всередині знайшли кілька цінних артефактів.

Знахідка розташована на захід від Александрії. Тунель довжиною 4 281 фут (1 305 метрів), який у часи свого розквіту забезпечував водою тисячі людей, був виявлений єгипетсько-домініканською археологічною групою.

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Що відомо про знахідку

Давньоєгипетські будівельники побудували тунель висотою 2 метри на глибині близько 20 метрів під землею.

Це точна копія тунелю Евпалінос в Греції, який вважається одним з найважливіших інженерних досягнень античності,

– прокоментувала Кетлін Мартінес, директорка команди, яка виявила тунель.

Тунель Евпалінос на Самосі, грецькому острові в східній частині Егейського моря, також проводив воду.



Тунель схожий на інший стародавній тунель, побудований на острові Самос у Греції / Фото Міністерство туризму і старожитностей Єгипту

Археологія храму Тапосіріс Магна складна. Частини його занурені під воду, а сам храм за історію свого існування зазнав численних землетрусів, які завдали йому значних руйнувань. Тунель в Тапосіріс Магна датується періодом Птолемеїв (304 рік до нашої ери – 30 рік до нашої ери), коли Єгиптом правила династія царів, що походила від одного з полководців Олександра Македонського.

За словами Мартінес, у тунелі були знайдені дві алебастрові голови, одна з яких, імовірно, зображує короля, а інша – якусь високопоставлену особу. Їх точна ідентичність невідома. У тунелі також були знайдені монети й залишки статуй єгипетських божеств.



Археологи знайшли в тунелі дві алебастрові голови / Фото Міністерство туризму і старожитностей Єгипту



Археологи знайшли в тунелі дві алебастрові голови / Фото Міністерство туризму і старожитностей Єгипту

За словами Мартінес, на момент будівництва тунелю в Тапосіріс Магна проживало від 15 000 до 20 000 осіб. Тунель був побудований під храмом, який вшановував Осіріса, давньоєгипетського бога підземного світу, та Ісіду, єгипетську богиню, яка була дружиною Осіріса.