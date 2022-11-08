Під давньоєгипетським храмом знайшли тунель, довжиною понад тисячу метрів

8 листопада 2022 , 17:01
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Джерело:

Live Science

Археологи, які ведуть розкопки під стародавнім храмом у місті Тапосіріс Магна, знайшли тунель, який колись давно постачав воду тисячам людей. Всередині знайшли кілька цінних артефактів.

Знахідка розташована на захід від Александрії. Тунель довжиною 4 281 фут (1 305 метрів), який у часи свого розквіту забезпечував водою тисячі людей, був виявлений єгипетсько-домініканською археологічною групою.

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Що відомо про знахідку

Давньоєгипетські будівельники побудували тунель висотою 2 метри на глибині близько 20 метрів під землею.

Це точна копія тунелю Евпалінос в Греції, який вважається одним з найважливіших інженерних досягнень античності,
– прокоментувала Кетлін Мартінес, директорка команди, яка виявила тунель.

Тунель Евпалінос на Самосі, грецькому острові в східній частині Егейського моря, також проводив воду.


Тунель схожий на інший стародавній тунель, побудований на острові Самос у Греції / Фото Міністерство туризму і старожитностей Єгипту

Археологія храму Тапосіріс Магна складна. Частини його занурені під воду, а сам храм за історію свого існування зазнав численних землетрусів, які завдали йому значних руйнувань. Тунель в Тапосіріс Магна датується періодом Птолемеїв (304 рік до нашої ери – 30 рік до нашої ери), коли Єгиптом правила династія царів, що походила від одного з полководців Олександра Македонського.

За словами Мартінес, у тунелі були знайдені дві алебастрові голови, одна з яких, імовірно, зображує короля, а інша – якусь високопоставлену особу. Їх точна ідентичність невідома. У тунелі також були знайдені монети й залишки статуй єгипетських божеств.


Археологи знайшли в тунелі дві алебастрові голови / Фото Міністерство туризму і старожитностей Єгипту


Археологи знайшли в тунелі дві алебастрові голови / Фото Міністерство туризму і старожитностей Єгипту

За словами Мартінес, на момент будівництва тунелю в Тапосіріс Магна проживало від 15 000 до 20 000 осіб. Тунель був побудований під храмом, який вшановував Осіріса, давньоєгипетського бога підземного світу, та Ісіду, єгипетську богиню, яка була дружиною Осіріса.

 

Автор: Олександр Гайдамашко