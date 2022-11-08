Находка расположена к западу от Александрии. Тоннель длиной 4 281 фут (1 305 метров), который во времена своего расцвета снабжал водой тысячи людей, был обнаружен египетско-доминиканской археологической группой.

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Что известно о находке

Древнеегипетские строители построили тоннель высотой 2 метра на глубине около 20 метров под землей.

Это точная копия тоннеля Евпалиноса в Греции, который считается одним из важнейших инженерных достижений античности,

– прокомментировала Кэтлин Мартинес, директор команды, которая обнаружила туннель.

Тоннель Евпалинос на Самосе, греческом острове в восточной части Эгейского моря, также проводил воду.



Тоннель похож на другой древний тоннель, построенный на острове Самос в Греции / Фото Министерство туризма и древностей Египта

Археология храма Тапосирис Магна сложна. Части его погружены под воду, а сам храм за историю своего существования претерпел многочисленные землетрясения, нанесшие ему значительные разрушения. Тоннель в Тапосирис Магна датируется периодом Птолемеев (304 год до нашей эры – 30 год до нашей эры), когда Египтом правила династия царей, происходившая от одного из полководцев Александра Македонского.

По словам Мартинеса, в тоннеле были найдены две алебастровые головы, одна из которых, вероятно, изображает короля, а другая – какое-то высокопоставленное лицо. Их точная идентичность неизвестна. В тоннеле также были найдены монеты и остатки изваяний египетских божеств.



Археологи обнаружили в тоннеле две алебастровые головы / Фото Министерство туризма и древностей Египта



Археологи обнаружили в тоннеле две алебастровые головы / Фото Министерство туризма и древностей Египта

По словам Мартинеса, на момент строительства тоннеля в Тапосирис Магна проживало от 15 000 до 20 000 человек. Тоннель был построен под храмом, который чествовал Осириса, древнеегипетского бога подземного мира, и Исиду, египетскую богиню, которая была женой Осириса.