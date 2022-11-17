Поряд із гробницею Тутанхамона знайшли сотні мумій і піраміду невідомої цариці

Зовсім поряд із гробницею одного з найвідоміших фараонів розкопали піраміду раніше невідомої давньоєгипетської цариці, схованку з трунами, муміями та артефактами і серію взаємопов'язаних тунелів.

Протягом останніх двох років археологи працюють в Саккарі, археологічній пам'ятці в Гізі, приблизно за 32 кілометри на південь від Каїра. Нещодавно вони виявили цілий набір трун і мумій, які можуть належати деяким з найближчих генералів і радників царя Тутанхамона за часів його правління. Археологи також зосередили свою увагу на розташованій неподалік піраміді, яка належала Теті, першому царю Шостої династії Єгипту.

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Що відомо про знахідки

Теті поклонялися як богу в період Нового царства, і тому люди хотіли бути похованими поруч з ним. Однак більшість поховань, відомих в Саккарі раніше, відносилися або до Старого царства, або до пізнього періоду. Зараз ми знайшли 22 шахти, глибиною від 30 до 60 футів, всі з похованнями Нового царства,

– повідомив Захі Хавасс, єгиптолог, який працює на розкопках і який раніше обіймав посаду міністра у справах старожитностей Єгипту.

У цих шахтах археологи знайшли "величезний вапняковий саркофаг", а також "300 прекрасних трун періоду Нового царства".

Хавасс наголошує, що раніше не було відомо, що поховання періоду Нового царства були поширені в цьому районі, тому це абсолютно унікальна знахідка. Труни мають індивідуальні обличчя, кожне з яких неповторне. Ці портрети зображують і чоловіків, і жінок. Також труни прикрашені сценами з Книги Мертвих, мають вирізьблені імена покійних та зображення Чотирьох синів Гора, які захищали органи померлого. Коли дослідники підняли кришки, були здивовані тим, що мумії перебувають у гарному стані, навіть після стількох століть.

Це свідчить про те, що муміфікація досягла свого піку в Новому царстві. Деякі труни мають дві кришки, а найдивовижніша труна на сьогоднішній день має маску жінки, повністю виготовлену з чистого золота,

– додає Хавасс.



Один із саркофагів, знайдених на розкопках / Фото Zahi Hawass

Усередині трун і шахт гробниць також знаходяться різні артефакти, в тому числі ігри, такі як стародавня гра Сенет, шабти (маленькі статуетки), статуї бога Сокара і навіть металева сокира, знайдена в руці солдата.

Крім того, дослідники знайшли піраміду, присвячену цариці, особистість якої раніше була невідома. Її звали Нейт, але це ім'я раніше не зустрічалося в історичних записах.

Це дивовижно – буквально переписати те, що ми знаємо про історію, додавши нову королеву до наших записів,

– каже Захі Хавасс.

Частина знайдених на місці розкопок гробниць і предметів старовини буде виставлена у Великому єгипетському музеї в Гізі, відкриття якого заплановано на наступний рік.