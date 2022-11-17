В течение последних двух лет археологи работают в Саккаре, археологической достопримечательности в Гизе, примерно в 32 километрах к югу от Каира. Недавно они обнаружили целый набор гробов и мумий, которые могут принадлежать некоторым из ближайших генералов и советников царя Тутанхамона при его правлении. Археологи также сосредоточили свое внимание на расположенной неподалеку пирамиде, принадлежавшей Тэти, первому царю Шестой династии Египта.

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Что известно о находках

Тэти поклонялись как богу в период Нового царства, и потому люди хотели быть погребены рядом с ним. Однако большинство захоронений, известных в Саккаре ранее, относились либо к Старому царству, либо к позднему периоду. Сейчас мы нашли 22 шахты, глубиной от 30 до 60 футов, все с погребениями Нового царства,

– сообщил Захи Хавасс, работающий на раскопках египтолог и ранее занимавший должность министра по делам древностей Египта.

В этих шахтах археологи обнаружили "огромный известняковый саркофаг", а также "300 прекрасных гробов периода Нового царства".

Хавасс отмечает, что ранее не было известно, что погребения периода Нового царства были распространены в этом районе, поэтому это совершенно уникальная находка. Гробы имеют индивидуальные лица, каждое из которых неповторимо. Эти портреты изображают и мужчин и женщин. Также гробы украшены сценами из Книги Мертвых, имеют резные имена усопших и изображения Четырех сыновей Гора, защищавших органы умершего. Когда исследователи подняли крышки, были удивлены тем, что мумии находятся в хорошем состоянии, даже после стольких веков.

Это свидетельствует, что мумификация достигла своего пика в Новом Царстве. Некоторые гробы имеют две крышки, а самый удивительный гроб на сегодня имеет маску женщины, полностью изготовленную из чистого золота,

– добавляет Хавасс.



Один из саркофагов, обнаруженных на раскопках / Фото Zahi Hawass

Внутри гробов и шахт гробниц также находятся различные артефакты, в том числе игры, такие как древняя игра Сенет, шабти (маленькие статуэтки), статуи бога Сокара и даже металлический топор, найденный в руке солдата.

Кроме того, исследователи обнаружили пирамиду, посвященную царице, личность которой ранее была неизвестна. Ее звали Нейт, но это имя ранее не встречалось в исторических записях.

Это удивительно – буквально переписать то, что мы знаем об истории, добавив новую королеву к нашим записям,

– говорит Захи Хавасс.

Часть найденных на месте раскопок гробниц и предметов старины будет выставлена в Большом египетском музее в Гизе, открытие которого запланировано на следующий год.