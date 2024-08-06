У Єгипті знайшли нерозграбований некрополь з купою скарбів

Багато давньоєгипетських поховань, на жаль, не дочекалися археологів, оскільки були розграбовані ще сотні років тому. Тож кожна незаймана гробниця, як-от та, в якій спочивав Тутанхамон, є буквально безцінною знахідкою.

Тепер вчені зробили ще одну надзвичайно рідкісну знахідку в некрополі Тель-ель-Дейр у Дамієтті. Там розкопки виявили десятки поховань, які лишалися недоторканими протягом тисячоліть, – камери з глиняної цегли, які все ще містили дорогоцінні скарби, з якими ховали померлих понад 2500 років тому.

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Деталі знахідки

Серед скарбів – глиняні посудини, похоронні амулети та скарабеї, що мали захищати померлих у потойбічному світі, статуетки ушабті, які мали служити померлим по той бік, бронзові монети та зображення релігійних символів і божеств, таких як Ісіда, Бастет і Гор, зроблені із золотої фольги.



Деякі з золотих виробів, знайдених у Тель-ель-Дейрі / Фото Ministry of Tourism and Antiquities/Facebook

Такі неушкоджені поховання дають нам краще уявлення про поховальні звичаї давніх єгиптян і можуть, за словами Мохамеда Ісмаїла Халеда, генерального секретаря Вищої ради у справах старожитностей Єгипту, допомогти розкрити таємниці стародавньої, захопливої культури.

Археологічна місія в Тель-ель-Дейрі триває вже кілька років, поступово відкриваючи поховальний комплекс, який датується 26-ю династією, між 644 і 525 роками до нашої ери. Під час попередніх розкопок було знайдено 20 поховань, серед яких амулети, золота фольга, скарабеї та мініатюрні глечики — посудини, в які під час обряду муміфікації поміщають органи померлого.



Деякі з нещодавно відкритих амулетів і скарабеїв з Тель-ель-Дейру / Фото Ministry of Tourism and Antiquities/Facebook

З того часу розкопки дали не лише 63 окремі гробниці з сирцевої цегли, але й простіші поховання. Схоже, що некрополь містив усі види поховань, від скромніших до пишно облаштованих могил людей з високим статусом.



Фігурки, знайдені в некрополі Тель-ель-Дейр / Фото Ministry of Tourism and Antiquities/Facebook

Цікаво, що 38 бронзових монет, знайдених у керамічному глечику, датуються періодом правління династії Птолемеїв, яка правила з 305 по 30 року до нашої ери – через кілька сотень років після побудови комплексу. Це свідчить про те, що Дамієтта була важливим комерційним центром протягом досить тривалого часу в історії Стародавнього Єгипту, кажуть археологи.



Керамічна посудина для бронзових монет / Фото Ministry of Tourism and Antiquities/Facebook

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За словами археологів, знайдені артефакти вражають своєю майстерністю, демонструючи широкий спектр навичок, доступ до матеріалів і навіть торгівлю між іншими середземноморськими прибережними містами, причому деякі з гончарних посудин були імпортовані до Єгипту.