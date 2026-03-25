Провідний науковий журнал написав про російські злочини в Україні: чому їх розслідують археологи

Археологія зазвичай асоціюється з розкопками стародавніх руїн і пошуком артефактів минулих епох. Проте сьогодні ця дисципліна виходить на новий рівень, допомагаючи документувати події, які ще не встигли стати історією в класичному розумінні. У центрі уваги дослідників опинилося село Ягідне на Чернігівщині, де під час окупації розгорнулася одна з найдраматичніших сторінок війни Росії проти України.

Чому методи археології виявилися ефективними для розслідування воєнних злочинів?

У березні 2022 року російські військові ув'язнили 368 цивільних осіб, серед яких було 69 дітей, у підвалі місцевої школи. Люди перебували в тісному приміщенні площею приблизно 200 квадратних метрів упродовж 27 днів. Наймолодшому полоненому було всього півтора місяця, а найстаршому – 93 роки. Умови утримання були жахливими: відсутність туалетів, дефіцит води та їжі, а також брак вентиляції. Окупанти використовували людей як живий щит. Через виснаження та неможливість отримати медичну допомогу 10 літніх людей померли безпосередньо в підвалі, а ще близько 17 – 19 осіб були вбиті в самому селі, пише 24 Канал.

Коли російські війська відступили, вони залишили після себе гору речових доказів, включаючи військове спорядження та біологічні сліди, які пізніше використали для судово-медичної ідентифікації. Спочатку місце події оглянули слідчі-криміналісти, щоб встановити винних. Після цього Міністерство культури України запросило археологів та експертів з питань спадщини, щоб зберегти докази для майбутніх досліджень, музейних виставок та створення постійного меморіалу.

Серед них були археологи Гжегож Кяршис з Історичного інституту Шчецинського університету та Марек Леміш з Інституту природної спадщини. Вони застосували концепцію хаунтології, яку розробив філософ Жак Дерріда. Хаунтологія, чия назва походить від англійського слова "привид", ґрунтується на ідеї, що минуле нікуди не зникає, а продовжує переслідувати теперішнє через матеріальні сліди. Дослідники проаналізували супутникові знімки Maxar з роздільною здатністю 300 та 500 міліметрів, на яких видно розташування військової техніки, воронки від снарядів і навіть тіні солдатів біля школи.



Супутникові знімки зафіксували деталі переміщення російських військ / Фото Maxar Technologies; анотації Г. Кіаршиса



Для фіксації місця злочину використовували лазерне сканування та фотограмметрію. Це дозволило створити точну тривимірну цифрову карту будівлі, пошкодженої ракетами. Такий підхід допомагає зберегти інтерактивний запис сцени до того, як ремонт або час змінять її вигляд. Археологи задокументували кожен предмет: від кинутого одягу та залишків сухпайків до дитячих малюнків на стінах.



Будівля школи, на якій видно пошкодження стін внаслідок ракетних ударів / Фото М. Лемеша

Особливо вражаючими є написи, залишені полоненими. На дверях однієї з кімнат люди видряпали календар на березень 2022 року, щоб відстежувати дні в неволі. Поруч із датами вони записували прізвища тих, хто помер у підвалі або був убитий зовні. Коли 30 березня російські війська відступили, на стіні з'явився напис про те, що прийшли свої.



Календар на дверях кімнати, де утримували полонених / Фото Г. К'яршиса

Дитячі малюнки на стінах підвалу створюють різкий контраст із навколишнім жахом. Діти малювали героїв ігор Minecraft та Among Us, квіти, прапори України та сонце. На одному з написів дитина запитувала маму, коли та купить їй новий телефон. Автори статті, яка згодом з'явилася в журналі Antiquity, відзначають, що на жодному малюнку немає зображень військових чи сцен насильства.



Малюнки на стіні кімнати, де утримували полонених / Фото М. Лемеша

На верхніх поверхах школи, де базувалися солдати 55-ї та 228-ї мотострілецьких бригад Росії, археологи знайшли гори сміття: коробки від пайків, недопалки, пропагандистські газети Комсомольская правда й банки з консервованими огірками, термін придатності яких закінчився ще у 2012 – 2014 роках. Були знайдені й документи дев'яти солдатів з Туви, що допомогли слідчим ідентифікувати злочинців.



Речі, залишені російськими окупантами в школі, де вони утримували полонених / Фото Г. Кяршиса та М. Лемеша



Кімната, яку використовували російські солдати / Фото Г. Кіаршиса



Кімната, яку використовували російські солдати для сну / Фото М. Лемеша

Школа в Ягідному більше не буде навчальним закладом. Місцева громада вирішила перетворити її на меморіальний комплекс. Деякі артефакти вже виставляються в музеях України та за кордоном. Для науковців документування таких об'єктів – це етична відповідальність, що дозволяє зберегти правду про події та забезпечити справедливість у майбутньому.



Підвал, у якому тримали заручників / Фото М. Лемеша

Ресурс, який має значення

Науковий журнал Antiquity вважається одним із головних ресурсів для публікації досліджень на тему археології. У друкованому вигляді він публікується чотири рази на рік, охоплюючи теми з усього світу та з усіх періодів, зазначає Phys.org, але сайт наповнюється щодня.

Цей ресурс є джерелом інформації та місцем публікації для тисяч учених з усього світу, науково-популярних видань, ЗМІ та звичайних читачів, які цікавляться археологією. Тож публікація саме в Antiquity дозволить широкій публіці дізнатися більше про російські злочини в Україні.