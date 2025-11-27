Архітектори створили мотоцикл, що може самостійно заряджатися від сонця

Архітектурне бюро MASK Architects представило концепт сонячного мотоцикла Solaris. Його головна особливість – розсувні сонячні крила, що розкриваються як парасолька.

Така незвична особливість дозволяє байку заряджатися самостійно, без потреби в розетці, що робить його потенційно ідеальним для віддалених регіонів, розповідає 24 Канал з посиланням на MASK Architects.

У чому полягає інноваційність Solaris?

За розробкою концепту стоїть не відомий виробник мотоциклів, а фірма MASK Architects, що спеціалізується на архітектурі та дизайні. Проєкт Solaris є частиною їхньої ініціативи «Invent and Integrate». Головна ідея – створити транспортний засіб, якому не потрібне паливо, важкі акумулятори чи розгалужена мережа зарядних станцій.

На відміну від інших схожих розробок, Solaris не має громіздких панелей або дивних конструкцій на даху. Натомість він оснащений висувними круглими сонячними крилами. Коли мотоцикл припаркований, вони розкриваються над ним, наче купол, поглинаючи сонячне світло для зарядки вбудованої літієвої батареї. За словами розробників, така система збільшує площу поглинання сонячної енергії до 150% порівняно зі звичайними панелями.



Solaris / Фото MASK Architects

Байк базується на алюмінієво-карбоновій рамі та легкому алюмінієвому маятнику, що забезпечує низьку вагу. Дизайн вирізняється відкритою структурою, мінімалістичною хвостовою частиною з вуглецевого волокна та світлодіодним освітленням.

За рух відповідає електромотор із високим крутним моментом, а технологія рекуперативного гальмування допомагає відновлювати енергію під час сповільнення. Конкретні характеристики двигуна та продуктивності поки не розголошуються.



Крила-панелі дозволяють заряджати електроцикл / Фото MASK Architects

Інтелектуальна система керування сонячною енергією відстежує її накопичення та розподіл у реальному часі, пояснює New Atlas. Уся інформація, включно з показниками заряду, виводиться на цифрову панель приладів. Передбачена також можливість підключення до мобільного застосунку.



Цифровий електробайк Solaris / Фото MASK Architects

Такий транспорт може стати чудовою альтернативою для регіонів, де інфраструктура розвинена слабко. Водночас концепт має і недоліки: розкриті сонячні крила можуть займати багато місця на парковці. Однак наразі Solaris залишається лише концептом, і плани щодо його серійного виробництва невідомі.