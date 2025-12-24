На дні арктичного океану знайшли утворення, яке не очікували там побачити

Дослідники виявили найглибші з відомих покладів газових гідратів у Північному Льодовитому океані. Об'єкт під назвою "Кургани гідратів Фрейї" розташований поблизу Гренландії на глибині понад три кілометри.

Ця знахідка кидає виклик попереднім теоріям про формування подібних структур та демонструє існування багатого біологічного світу в екстремальних умовах тиску та темряви, розповідає 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

Дивіться також Чи реально пробурити Землю наскрізь: що про це кажуть науковці

Що приховують крижані глибини Арктики?

Під час експедиції навколо Північного полюса вчені натрапили на геологічну аномалію, яка стала справжнім науковим скарбом.

У травні 2024 року під хребтом Моллой (Molloy Ridge) було відкрито так звані Кургани гідратів Фрейї. Вони знаходяться на глибині 3640 метрів, що робить їх найглибшими відомими утвореннями такого типу.

Окрім самих курганів, команда зафіксувала ще один рекорд: гігантський факел газу метану висотою 3300 метрів, що підіймався крізь товщу води.

Результати дослідження, опубліковані в журналі Nature Communications, описують це місце як ультраглибоку систему, що є геологічно динамічною та біологічно насиченою.



Місце знахідки на мапі / Фото Panieri

Джуліана Паньєрі, геофізикиня з Університету Ка' Фоскарі в Італії та провідна авторка дослідження, зазначила в релізі UiT, що це відкриття фактично переписує сценарії розуміння глибоководних екосистем Арктики та кругообігу вуглецю.

Виявлені об'єкти класифікуються як холодні просочування (cold seeps). На відміну від гідротермальних джерел, які пов'язані з вулканічною активністю, є гарячими та коротковічними, холодні просочування виділяють вуглеводні, нафту та метан при нижчих температурах і можуть існувати набагато довше.



Виявлені підводні структури / Фото Panieri

До цього часу вчені не знаходили подібних просочувань глибше 2000 метрів. Тож виявлення їх на глибині понад 3600 метрів змушує переглянути наявні моделі утворення гідратів.

Оскільки такі джерела стабільні протягом тривалого часу, навколо них сформувалася складна екосистема. Тут процвітають хемосинтетичні організми, які отримують енергію з хімічних сполук, а не від сонячного світла.

Серед мешканців "Курганів Фрейї" були знайдені трубчасті черви, равлики та амфіподи. Цікаво, що багато з цих істот біологічно споріднені з тими, що живуть біля гарячих гідротермальних джерел, що є важливим фактором для майбутніх стратегій збереження океану.



Місцеві мешканці / Фото Panieri

Аналіз ґрунту та газу показав, що вони походять з епохи міоцену (приблизно 5 – 23 мільйони років тому). Однак самі кургани не є застиглими пам'ятками минулого. Вони постійно формуються, дестабілізуються та руйнуються під впливом тектоніки та глибинних теплових потоків.

Науковці називають цей регіон ультраглибокою природною лабораторією, яка допоможе краще зрозуміти взаємодію геології та біології в одному з найменш вивчених куточків планети.