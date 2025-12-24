На дне арктического океана нашли образование, которое не ожидали там увидеть

Исследователи обнаружили самые глубокие из известных залежей газовых гидратов в Северном Ледовитом океане. Объект под названием "Курганы гидратов Фрейи" расположен вблизи Гренландии на глубине более трех километров.

Эта находка бросает вызов предыдущим теориям о формировании подобных структур и демонстрирует существование богатого биологического мира в экстремальных условиях давления и темноты, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

Что скрывают ледяные глубины Арктики?

Во время экспедиции вокруг Северного полюса ученые наткнулись на геологическую аномалию, которая стала настоящим научным сокровищем.

В мае 2024 года под хребтом Моллой (Molloy Ridge) были открыты так называемые Курганы гидратов Фрейи. Они находятся на глубине 3640 метров, что делает их самыми глубокими известными образованиями такого типа.

Кроме самих курганов, команда зафиксировала еще один рекорд: гигантский факел газа метана высотой 3300 метров, поднимавшийся сквозь толщу воды.

Результаты исследования, опубликованы в журнале Nature Communications, описывают это место как ультраглубокую систему, что является геологически динамичной и биологически насыщенной.



Место находки на карте / Фото Panieri

Джулиана Паньери, геофизик из Университета Ка' Фоскари в Италии и ведущий автор исследования, отметила в релизе UiT, что это открытие фактически переписывает сценарии понимания глубоководных экосистем Арктики и круговорота углерода.

Обнаруженные объекты классифицируются как холодные просачивания (cold seeps). В отличие от гидротермальных источников, которые связаны с вулканической активностью, являются горячими и коротковолновыми, холодные просачивания выделяют углеводороды, нефть и метан при более низких температурах и могут существовать гораздо дольше.



Обнаруженные подводные структуры / Фото Panieri

К этому времени ученые не находили подобных просачиваний глубже 2000 метров. Поэтому обнаружение их на глубине более 3600 метров заставляет пересмотреть имеющиеся модели образования гидратов.

Поскольку такие источники стабильны в течение длительного времени, вокруг них сформировалась сложная экосистема. Здесь процветают хемосинтетические организмы, которые получают энергию из химических соединений, а не от солнечного света.

Среди обитателей "Курганов Фрейи" были найдены трубчатые черви, улитки и амфиподы. Интересно, что многие из этих существ биологически родственные с теми, живущих у горячих гидротермальных источников, что является важным фактором для будущих стратегий сохранения океана.



Местные жители / Фото Panieri

Анализ почвы и газа показал, что они происходят из эпохи миоцена (примерно 5 – 23 миллиона лет назад). Однако сами курганы не являются застывшими памятниками прошлого. Они постоянно формируются, дестабилизируются и разрушаются под влиянием тектоники и глубинных тепловых потоков.

Ученые называют этот регион ультраглубокой природной лабораторией, которая поможет лучше понять взаимодействие геологии и биологии в одном из наименее изученных уголков планеты.