Науковці розробляють план повторного заморожування Арктики

Щоб урятувати Арктику від глобального потепління, експерти працюють над планами з втручання в клімат усього регіону. Це передбачає низку проєктів для охолодження, деякі з яких вже реалізуються.

Що планують учені

Один експеримент передбачає розливання води на поверхні снігової пустелі, де вона замерзає, утворюючи захисний льодовий шар над арктичним снігом. В іншому вчені розкидають на сніг світловідбиваючі скляні намистини, щоб відбивати суворі сонячні промені, перешкоджаючи нагріванню й таненню.

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Усе це – форми геоінженерії, тобто методи формування певних аспектів довкілля, щоб компенсувати шкоду від зміни клімату. Той факт, що ми серйозно розглядаємо ці експерименти, означає, що колективних зусиль щодо пом'якшення наслідків недостатньо. Минулий рік був найтеплішим за всю історію спостережень за Арктикою.

У відео WSJ голландський стартап під назвою Arctic Reflections демонструє тонкощі власного експерименту: розливання морської води на "стратегічно обрані місця в Арктичному морі", щоб "відновити арктичний лід як тепловий щит шляхом потовщення льоду взимку".

Голландський досвід будівництва ковзанок для проведення ковзанярських марафонів став для нас джерелом натхнення,

– сказав генеральний директор Arctic Reflections Фонгер Іпма.

Іпма мав на увазі IJsmeesters, або голландських майстрів льоду, які заливають поля, щоб зробити льодову ковзанку. Ідея полягає в тому, що, черпаючи натхнення у цих майстрів, люди можуть покласти панцир захисного льоду, який би потовщувався і підтримував Арктику трохи довше, поки інші технології не скоротять глобальні викиди вуглецю. "Лід може знову стати регенеративним", – додає Іпма.

Незрозуміло, наскільки це буде ефективно, але результат може бути прийнятним з погляду витрачених зусиль, особливо у зв'язці з відбиванням сонячного світла. Це далеко не нова ідея і багато вчених виступають проти цього методу. Суть полягає в тому, щоб світло не доходило до чутливого снігового покриву, а відбивалося назад у космос.

Досягати цього в різний час і в різних методах пропонують кількома способами: розпилюванням в атмосфері спеціальних хімічних речовин або крейди, фарбуванням будівель спеціальною білою фарбою, розміщенням дзеркал та іншими. Багато хто вважає, що такі дії є непередбачуваними та можуть навіть призвести до глобального похолодання.

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