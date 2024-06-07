Хороші новини

2024 рік стає історичним у багатьох сенсах. Хоча ще зарано про це говорити, але цілком можливо, що це буде перший рік, коли температура на планеті перевищить доіндустріальний середній показник на 1,5 градуса за Цельсієм. Все ж деякі вчені стверджують, що є підстави зберігати "обережний оптимізм" щодо зміни клімату.

Дивіться також Вчені знайшли єдине місце на Землі, яке чомусь не страждає від глобального потепління

Поряд із багатьма негативними переломними моментами, які можуть різко погіршити нинішню екологічну кризу, існують численні "позитивні" переломні моменти, які можуть допомогти нам запобігти найгіршому. Навіть невеликі початкові зміни в поведінці людини можуть призвести до великих екологічних перемог у довгостроковій перспективі. Наприклад, лише за перші три місяці цього року було продано більше електромобілів, ніж за весь 2020 рік.

Важливу роль відіграє соціальна складова. У березні глобальне опитування показало, що в кожній з досліджених країн по всьому світу кліматом переймається більше половини населення. Люди в цих країнах стурбовані глобальним потеплінням і підтримують політику, спрямовану на його подолання. Зокрема, в Україні таких 88%. Це більше, ніж, наприклад, у Франції (86%), Німеччині (83%) і США (77%).

І хоча той факт, що люди заявляють про свою стурбованість, зовсім не означає, що вони щось роблять уже, опитані учасники погодилися з тим, що "ми прямуємо до екологічної катастрофи, якщо швидко не змінимо свої звички". Однією з таких звичок, від якої потрібно позбутися якнайшвидше, є наша залежність від викопного палива. Саме тоді, коли світ наближається до тієї межі, від якої нас намагалася утримати Паризька угода, викопне паливо потроху виходить з ужитку.

Наприкінці 2023 року деякі вчені стверджували, що світ досягнув важливого "переломного моменту" для сонячної енергетики й передбачали поступову смерть викопного палива. Вони стверджують, що відновлювана енергетика зараз, схоже, на шляху до того, щоб стати основним джерелом енергії у світі.



Сонячна електростанція Santee Cooper у США / Фото Unsplash

За даними Міжнародного енергетичного агентства, вперше з часів промислової революції світовий попит на нафту, газ і вугілля знижується.

Аналіз 2024 року, проведений дослідницькою компанією BloombergNEF, прогнозує, що глобальний рівень вуглекислого газу, можливо, навіть сягнув піку минулого року, і тепер почне знижуватися. Аналітики організації стверджують, що досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року є "важким, але досяжним" завданням, яке вимагає швидкого переходу від викопного палива.

Не може не радувати той факт, що Китай, як один із найбільших світових забрудників (поряд зі США та Росією), нарешті почав займатися виправленням своєї жахливої екологічної ситуації. Роки промислового розвитку привели країну до того, що деякі міста просто жили у тумані смогу. Тож тепер комуністична партія взялася модернізувати енергетику, вкладаючись у водну, вітрову та сонячну генерацію, запустивши великий проєкт, у рамках якого створять екологічних електростанцій на 455 гігаватів.

Дивіться також Спостереження показують, що половина міст Китаю повільно тоне

Ще однією звичкою, від якої необхідно відмовитися, якщо ми хочемо зупинити руйнування навколишнього середовища Землі, є нераціональне використання землі та води. Але навіть у цьому випадку є підстави вважати, що ми можемо розвернути цей корабель.

Наприклад, підземні води є найбільшим у світі джерелом прісної води, і їх дефіцит стає серйозною проблемою в багатьох частинах світу через неправильну експлуатацію людиною та зміну клімату. Попри це дані, опубліковані цього року, свідчать, що коли людські суспільства дають ресурсам підземних вод перерву, вони можуть з часом відновлюватися.

Інше обнадійливе дослідження, опубліковане кілька місяців тому, виявило, що історично більшість природоохоронних проєктів є ефективними у зменшенні глобальних втрат біорізноманіття. На початку року в Австралії папуга, що перебуває під загрозою зникнення, відновив свою чисельність до найвищого рівня за останні 15 років завдяки цілеспрямованій програмі збереження, що тривала десятиліттями. У розпал шостого вимирання видів і кліматичної катастрофи це вкрай приємні результати.

Ще трохи приємних новин