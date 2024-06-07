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2024 год становится историческим во многих смыслах. Хотя еще рано об этом говорить, но вполне возможно, что это будет первый год, когда температура на планете превысит доиндустриальный средний показатель на 1,5 градуса по Цельсию. Все же некоторые ученые утверждают, что есть основания сохранять "осторожный оптимизм" относительно изменения климата.

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Наряду со многими негативными переломными моментами, которые могут резко ухудшить нынешний экологический кризис, существуют многочисленные "положительные" переломные моменты, которые могут помочь нам предотвратить худшее. Даже небольшие начальные изменения в поведении человека могут привести к большим экологическим победам в долгосрочной перспективе. Например, только за первые три месяца этого года было продано больше электромобилей, чем за весь 2020 год.

Важную роль играет социальная составляющая. В марте глобальный опрос показал, что в каждой из исследованных стран по всему миру климатом занимается более половины населения. Люди в этих странах обеспокоены глобальным потеплением и поддерживают политику, направленную на его преодоление. В частности, в Украине таких 88%. Это больше, чем, например, во Франции (86%), Германии (83%) и США (77%).

И хотя тот факт, что люди заявляют о своей обеспокоенности, вовсе не означает, что они что-то делают уже, опрошенные участники согласились с тем, что "мы направляемся к экологической катастрофе, если быстро не изменим свои привычки". Одной из таких привычек, от которой нужно избавиться как можно быстрее, является наша зависимость от ископаемого топлива. Именно тогда, когда мир приближается к той грани, от которой нас пыталась удержать Парижское соглашение, ископаемое топливо понемногу выходит из употребления.

В конце 2023 года некоторые ученые утверждали, что мир достиг важного "переломного момента" для солнечной энергетики и предсказывали постепенную смерть ископаемого топлива. Они утверждают, что возобновляемая энергетика сейчас, похоже, на пути к тому, чтобы стать основным источником энергии в мире.



Солнечная электростанция Santee Cooper в США / Фото Unsplash

По данным Международного энергетического агентства, впервые со времен промышленной революции мировой спрос на нефть, газ и уголь снижается.

Анализ 2024 года, проведенный исследовательской компанией BloombergNEF, прогнозирует, что глобальный уровень углекислого газа, возможно, даже достиг пика прошлого года, и теперь начнет снижаться. Аналитики организации утверждают, что достижение углеродной нейтральности к 2050 году является "трудной, но достижимой" задачей, которая требует быстрого перехода от ископаемого топлива.

Не может не радовать тот факт, что Китай, как один из крупнейших мировых загрязнителей (наряду с США и Россией), наконец-то начал заниматься исправлением своей ужасной экологической ситуации. Годы промышленного развития привели страну к тому, что некоторые города просто жили в тумане смога. И теперь коммунистическая партия взялась модернизировать энергетику, вкладываясь в водную, ветровую и солнечную генерацию, запустив большой проект, в рамках которого создадут экологических электростанций на 455 гигаватт.

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Еще одной привычкой, от которой необходимо отказаться, если мы хотим остановить разрушение окружающей среды Земли, является нерациональное использование земли и воды. Но даже в этом случае есть основания полагать, что мы можем развернуть этот корабль.

Например, подземные воды являются крупнейшим в мире источником пресной воды, и их дефицит становится серьезной проблемой во многих частях мира из-за неправильной эксплуатации человеком и изменения климата. Несмотря на это данные, опубликованные в этом году, свидетельствуют, что когда человеческие общества дают ресурсам подземных вод перерыв, они могут со временем восстанавливаться.

Другое обнадеживающее исследование, опубликованное несколько месяцев назад, выявило, что исторически большинство природоохранных проектов являются эффективными в уменьшении глобальных потерь биоразнообразия. В начале года в Австралии попугай, находящийся под угрозой исчезновения, восстановил свою численность до самого высокого уровня за последние 15 лет благодаря целенаправленной программе сохранения, длившейся десятилетиями. В разгар шестого вымирания видов и климатической катастрофы это крайне приятные результаты.

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