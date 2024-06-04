Перспективы не радуют

Новое исследование Утрехтского университета, недавно опубликованное в журнале Nature Climate Change, подчеркивает острую потребность в решении вопросов количества и качества воды в будущих стратегиях управления водными ресурсами. Особенно это касается стран Глобального Юга, где влияние будет ощущаться непропорционально сильнее.

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Люди нуждаются в чистой воде для питья и санитарии, а также для производства продуктов, энергии и промышленных товаров. В то время как общины и политики пытаются преодолеть проблемы дефицита воды на местах, ученые стремятся пролить свет на причины, последствия и возможные способы борьбы с этим кризисом.

Используя симуляции на основе современной модели количества и качества воды, авторы оценивают современный и будущий глобальный дефицит.

Изменение климата и социально-экономическое развитие имеют многогранное влияние на доступность и качество водных ресурсов, а также на спрос на них в будущем. Изменения в этих трех аспектах имеют решающее значение для оценки будущего дефицита воды,

– говорит ведущий автор доктор Эдвард Джонс.

По оценкам исследования, 55% населения планеты сейчас проживает в районах, которые испытывают недостаток чистой воды по меньшей мере один месяц в году. К концу века эта цифра может вырасти до 66%.

География играет большую роль

Хотя прогнозируется, что глобальный дефицит воды в будущем усилится, изменения и последствия не будут одинаковыми во всех регионах мира. Например, будущий рост дефицита воды в Западной Европе и Северной Америке сосредоточен только на нескольких месяцах года, что в основном обусловлено количественными аспектами водных ресурсов. И наоборот, увеличение дефицита воды в развивающихся странах, как правило, более распространено в пространстве и сохраняется в течение большей части года.

"Увеличение будущего воздействия является наибольшим на Глобальном Юге. Это, как правило, обусловлено сочетанием быстрого роста населения и экономики, изменения климата и ухудшением качества воды", – добавил Джонс.

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Качество воды тоже является важным пунктом в общей картине, но почему-то ученые в основном не обращают внимания на этот аспект, который на самом деле имеет решающее значение для безопасного водопользования. Предварительные оценки все еще преимущественно сосредотачиваются только на количестве воды.

Поэтому ключевой целью этого исследования было также нормализовать включение качества воды в оценки дефицита.

Джонс заключает, что недостаток чистой воды представляет системный риск как для людей, так и для экосистем, и это становится все труднее игнорировать. "Наша работа подчеркивает, что наряду с существенным сокращением наших потребностей в воде, мы должны уделять не меньше внимания устранению загрязнения воды, чтобы переломить ход глобального водного кризиса", – говорит он.