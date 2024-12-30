Что нас ждет

Три ученые проанализировали данные 10 глобальных климатических моделей, используя искусственный интеллект для повышения точности. Их выводы указывают на то, что региональные пороги потепления превысят критический порог в 1,5 градуса к 2040 году. Кроме того, ожидается, что несколько регионов превысят порог в 3 градуса к 2060 году. Это значительно раньше, чем предполагалось по предварительным оценкам, сообщает 24 Канал со ссылкой на статью в Environmental Research Letters. Ожидается, что регионы Южной Азии, Средиземноморья, Центральной Европы и части Африки к югу от Сахары достигнут этих пороговых значений быстрее, чем другие, что усилит риски для их экосистем и общин.

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В исследовании, проведенном профессором Университета штата Колорадо Элизабет Барнс, профессором Стэнфордского университета Ноа Диффенбо и профессором Швейцарской высшей технической школы Цюриха Соней Сеневиратне, был использован передовой подход трансферного обучения на основе искусственного интеллекта, который интегрирует знания из нескольких различных климатических моделей и наблюдений для уточнения предварительных оценок и предоставления точных региональных прогнозов.

Вот подробные цифры, которые были получены благодаря этому трансферному обучению на основе искусственного интеллекта:

34 региона превысят порог в 1,5 градуса до 2040 года.

31 из этих 34 регионов, как ожидается, достигнут 2 градуса потепления к 2040 году.

26 из этих 34 регионов, по прогнозам, превысят 3 градуса потепления к 2060 году.

Наше исследование подчеркивает важность включения инновационных методов искусственного интеллекта, таких как трансферное обучение, в климатическое моделирование, чтобы потенциально улучшить региональные прогнозы и предоставить практическую информацию для политиков, ученых и общин по всему миру,

– говорит Элизабет Барнс.

Ноа Диффенбо добавила: "Важно сосредоточиться не только на глобальном повышении температуры, но и на конкретных изменениях, происходящих на местном и региональном уровнях. Определив, когда будут достигнуты региональные пороги потепления, мы сможем более четко предсказать время конкретных воздействий на общество и экосистемы. Проблема заключается в том, что региональные изменения климата могут быть более неопределенными как из-за того, что климатическая система является более зашумленной в меньших пространственных масштабах, так и из-за того, что процессы в атмосфере, океане и на поверхности суши создают неопределенность относительно того, как именно определенный регион будет реагировать на глобальное потепление".