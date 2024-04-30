Це несподіваний висновок, оскільки більшість озер по всьому світу переживають коротшу тривалість крижаного покриву. "Ми показуємо, що всупереч очікуванням, льодова фенологія Єллоустоунського озера виявилася унікально стійкою до зміни клімату", – пишуть вчені під керівництвом Луші Тронстад з Університету штату Вашингтон та Ізабелли Олексі з Університету штату Колорадо. Незмінна льодова поведінка Єллоустоунського озера різко контрастує з подібними озерами Північної півкулі.

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Особливе озеро

Розташоване на висоті 2 357 метрів над рівнем моря в самому серці Єллоустоунського національного парку, Єллоустоунське озеро є найбільшим високогірним озером Північної Америки, приблизно 32 кілометри завдовжки. Воно повністю замерзає наприкінці грудня або на початку січня і зазвичай відтає лише наприкінці травня або на початку червня.

Співробітники рейнджерської станції Лейк-Віллідж щороку фіксують дату скресання криги на озері, починаючи з 1927 року, а дату настання льодового покриву — з 1931 року. На додаток до вивчення цих записів, вчені проаналізували кліматичні дані за той самий період, 1927-2022 роки, включаючи температуру повітря та кількість опадів. Вони також порівняли дані Єллоустоунського озера з даними семи подібних озер на півночі Європи.

Відсутність довгострокових змін у тривалості льодового покриву Єллоустоунського озера була несподіваною, оскільки в регіоні Єллоустоун спостерігається потепління клімату, кажуть дослідники. З 1950 року річні температури зросли по всій екосистемі Великого Єллоустоуна. Зміни особливо помітні у високогір'ї Єллоустоунського озера.

Використовуючи місцеві метеорологічні дані, ми знайшли деякі докази підвищення літніх, осінніх і весняних температур, в першу чергу за останні три десятиліття. Враховуючи ключову роль температури повітря у формуванні та руйнуванні льоду, слід зазначити, що ми не знайшли доказів відповідних змін у фенології льоду,

– пишуть учені.

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Чому потепління не вплинуло на озеро

Спочатку вчені спробували пояснити це тим, що осінні мінімальні температури, які є важливими для прогнозування утворення льоду, зростають не так швидко, як загальні температурні тенденції в регіоні. Однак зараз вони кажуть, що більш вірогідним поясненням є те, що збільшення кількості снігу на Єллоустоунському озері послужило буфером проти теплішої погоди.

Сніговий покрив, особливо навесні, може затримати скресання льоду. Дослідження показало, що за останнє століття кількість весняного снігу, яка тісно пов'язана із затримкою сходу льоду, на озері Єллоустоун майже подвоїлася. Загалом, кількість опадів там збільшилася навесні і восени. Таким чином сніг навесні просто відтягує танення льоду.

Це відрізняється від басейну Верхньої Грін-Рівер на півдні, де кількість снігу зменшилася або була відносно стабільною на великих висотах.

Але вчені не впевнені, як довго триватиме це явище, відзначаючи прогнози подальшого потепління і зміну режиму опадів у високих Скелястих горах.

Наші результати в поєднанні з останніми аналізами кліматичних прогнозів свідчать про те, що може настати "переломний момент", коли фенологія льоду на Єллоустоунському озері різко зміниться. Цей переломний момент значною мірою буде зумовлений триваючим переходом від снігового до дощового режиму опадів восени і навесні,

– пишуть у дослідженні.

У міру подальшого потепління і зменшення кількості осінніх і весняних снігопадів льодова фенологія на Єллоустоунському озері може швидко змінитися. Якщо це станеться, "це може мати широкі наслідки для кругообігу поживних речовин, продуктивності озера, рибальства і рекреації", підсумували вчені.