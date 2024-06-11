Ученые разрабатывают план повторного замораживания Арктики

Чтобы спасти Арктику от глобального потепления, эксперты работают над планами по вмешательству в климат всего региона. Это предусматривает ряд проектов для охлаждения, некоторые из которых уже реализуются.

Что планируют ученые

Один эксперимент предполагает разливание воды на поверхности снежной пустыни, где она замерзает, образуя защитный ледовый слой над арктическим снегом. В другом ученые разбрасывают на снег светоотражающие стеклянные бусины, чтобы отражать суровые солнечные лучи, препятствуя нагреванию и таянию.

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Все это – формы геоинженерии, то есть методы формирования определенных аспектов окружающей среды, чтобы компенсировать ущерб от изменения климата. Тот факт, что мы серьезно рассматриваем эти эксперименты, означает, что коллективных усилий по смягчению последствий недостаточно. Прошлый год был самым теплым за всю историю наблюдений за Арктикой.

В видео WSJ голландский стартап под названием Arctic Reflections демонстрирует тонкости собственного эксперимента: разливание морской воды на "стратегически выбранные места в Арктическом море", чтобы "восстановить арктический лед как тепловой щит путем утолщения льда зимой".

Голландский опыт строительства катков для проведения конькобежных марафонов стал для нас источником вдохновения,

– сказал генеральный директор Arctic Reflections Фонгер Ипма.

Ипма имел в виду IJsmeesters, или голландских мастеров льда, которые заливают поля, чтобы сделать ледовый каток. Идея заключается в том, что, черпая вдохновение у этих мастеров, люди могут положить панцирь защитного льда, который бы утолщался и поддерживал Арктику немного дольше, пока другие технологии не сократят глобальные выбросы углерода. "Лед может снова стать регенеративным", – добавляет Ипма.

Непонятно, насколько это будет эффективно, но результат может быть приемлемым с точки зрения затраченных усилий, особенно в связке с отражением солнечного света. Это далеко не новая идея и многие ученые выступают против этого метода. Суть заключается в том, чтобы свет не доходил до чувствительного снежного покрова, а отражался обратно в космос.

Достигать этого в разное время и в разных методах предлагают несколькими способами: распылением в атмосфере специальных химических веществ или мела, покраской зданий специальной белой краской, размещением зеркал и другими. Многие считают, что такие действия являются непредсказуемыми и могут даже привести к глобальному похолоданию.

Смотрите короткую презентацию усилий по замораживанию Арктики: видео