ASUS випустить комп'ютерну мишу, яка розпилює довкола вас ароматичні масла

Компанія ASUS анонсувала нову комп'ютерну мишу, яка матиме одну унікальну функцію, на додачу до своїх основних обов'язків. Fragrance Mouse постачається зі спеціальним багаторазовим відсіком, у який ви набираєте ароматичні масла, щоб працювати в комфортній атмосфері з улюбленими пахощами.

Аромамиша

Незрозуміло, кому може бути потрібна комп'ютерна миша, яка розсіює ароматичні масла, але якщо все ж якимось чином вам подобається така ідея, то тепер ви можете втілити її в життя, повідомляє 24 Канал з посиланням на ASUS.

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На нижній частині корпусу миші є невеликий пластиковий відсік для ароматизаторів, який можна заповнювати ефірними оліями. Якщо ви хочете змінити аромат, просто помийте флакон і наповніть його знову.

Однак варто звернути увагу: оскільки відсік знаходиться знизу, слід бути обережним, щоб він випадково не відкрився й не розлив рідину на робочий стіл. На жаль, з представлених компанією зображень не ясно, наскільки надійно він закривається, та як саме розпилює пахощі.



Ароматична миша Fragrance Mouse / Фото ASUS



Ароматична миша Fragrance Mouse / Фото ASUS

Ще одне застереження полягає в тому, що ви не можете використовувати 100-відсотково чисті ефірні олії. Вам доведеться наповнювати флакон оліями для дифузорів, які є менш концентрованими.

Ароматична миша ASUS Fragrance Mouse має три регульовані рівні роздільної здатності: 1200, 1600 і 2400 точок на дюйм, що дозволяє вам змінювати чутливість залежно від роздільної здатності екрана або гри. Вище значення DPI краще використовувати в іграх, які потребують швидкої реакції, наприклад, у шутерах від першої особи.

Миша також має бездротове з'єднання 2,4 ГГц і Bluetooth, які можна використовувати для підключення до ноутбуків і ПК.

Fragrance Mouse не має вбудованої батареї, але ASUS каже, що батарейки типу АА вистачить на рік роботи. Крім того, компанія заявляє, що перемикачі моделі витримують до 10 мільйонів натискань.



Ароматична миша Fragrance Mouse / Фото ASUS



Ароматична миша Fragrance Mouse / Фото ASUS

ASUS поки що не каже, скільки коштуватиме миша Fragrance Mouse і коли вона з'явиться у продажу. Але, ймовірно, це відбудеться протягом цього року.